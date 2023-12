Shakira reveló qué es lo que más le molesta cuando está chateando: "Me da mucha rabia"

Shakira, como muchas otras personas en su día a día, se comunica mediante aplicaciones de mensajería instantánea con sus seres queridos y equipo de trabajo. Sin embargo, hay acciones que logran alterar a la barranquillera a la hora de mandar un mensaje de texto.



A través de las redes sociales, Shakira reveló que se comunica por WhatsApp con sus familiares y amigos. A su vez, hizo referencia a lo que más le gusta a la hora de chatear, lo que le molesta y la saca de quicio.

La intérprete de Monotonía aseguró que cuando las personas le escriben saben cuando ella ve el mensaje, pues tiene el chulito azul activado. También manifestó lo que le molesta: "Me da mucha rabia la gente que lo tiene desactivado".

Así las cosas, Shakira prefiere saber cuando las personas con las que se comunica leen sus mensajes, algo muy directo de su parte, así como cuando decide abandonar algún grupo.



La artista señaló que en el caso de los grupos, prefiere ser participante porque "no quiero que me pongan a administrar más cosas", pero que cuando toma la decisión de salirse de alguno "aviso que me voy a salir, me marcho con dignidad".

Sin embargo, confesó que hay una herramienta de privacidad que no conocía. "¿La gente puede ver la última vez que me metí?", cuestionó sorprendida al saber que puede ocultar su última conexión, calificó la opción como un "buen tip" para ella.

Publicidad

Cabe mencionar que Shakira es una de las estrellas mundiales que tiene su WhatsApp Channel en la plataforma de mensajes, en la que constantemente actualiza a sus casi 4 millones de suscriptores sobre algunos detalles de su vida.



Recientemente, fue a través de esta herramienta que la cantante de 46 años sorprendió a sus fanáticos manifestando su interés en la final del fútbol profesional colombiano y, especialmente, su apoyo al Junior de Barranquilla, club que se quedó con el título.

"Que viva el Junior y que viva Barranquilla", escribió la famosa en un mensaje luego de que el conjunto 'tiburón' ganó su décima estrella.