Shakira saca su “loba” tras admitir fraude fiscal en España

La cantante colombiana Shakira evitó ser juzgada en España por fraude fiscal a cambio de una millonaria multa, asegurando que acepta la responsabilidad para no perjudicar a sus hijos.



“Una loba como yo siempre escoge la familia”, posteó en sus redes sociales, acompañando la frase con uno de los discursos que ofreció en la reciente entrega de los Latin Grammy 2023.

“Este premio yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz, les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, porque se lo merecen. Así que, desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir. Porque, como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro”, dijo en ese momento.

Según Shakira, aceptó su responsabilidad por fraude fiscal porque "mis hijos me lo han pedido, por ellos he tomado esta decisión".

“Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone”, manifestó la artista barranquillera.

La multa que debe pagar Shakira suma cerca de 7,8 millones de euros, tras haber pagado antes otros 17,5 millones, los 14,5 defraudados al fisco en España entre 2012 y 2014 más otros 3 de intereses.



Una fuerte multa que la salva de la cárcel

Shakira llegó a la Audiencia de Barcelona en medio de una gran expectación mediática, acompañada de sus abogados y de varios policías.

Con gafas de sol y un traje rosado, entró por la puerta principal mientras en la acera de enfrente, tras las vallas del dispositivo policial, la esperaban cerca de un centenar de personas, la mayoría periodistas y fotógrafos, pero también curiosos y algunos admiradores que pedían "justicia para Shakira".

La cantante estaba acusada de haber defraudado a Hacienda durante esos años simulando que residía fuera de España.

Shakira, de 46 años, convivió con el exfubolista español del FC Barcelona y ahora empresario Gerard Piqué, de 36, durante doce años, hasta que en 2022 anunciaron su separación y ella se trasladó a Miami (Estados Unidos) con los dos hijos de ambos tras un acuerdo sobre su custodia.

Un pacto con la justicia española evitó que fuera juzgada, aunque a cambio de esa multa y de una condena a 3 años de cárcel, que no tendrá que cumplir, entre otros motivos porque el tribunal aplica una atenuante de reparación del daño.

Mucho menos de la petición a la que se enfrentaba, pues la Fiscalía pedía 8 años y 2 meses de cárcel más una multa de 23,7 millones de euros, que se queda en la mitad de los 14,5 defraudados, es decir, 7,3 millones, más otros 432.000 euros a razón de 400 por cada día que evita pasar entre rejas.

Sus abogados lo pactaron a última hora con la Fiscalía y las acusaciones particulares, la Agencia Tributaria del Estado español y el Gobierno regional de Cataluña, por lo que la cantante solo tuvo que ratificarlo en una breve comparecencia ante el tribunal.

El desgaste para ella y sus hijos

Mientras pronunciaba ante la Audiencia de Barcelona unas breves palabras para ratificar el acuerdo, su agencia de comunicación emitía un comunicado en el que Shakira cargaba una vez más contra el fisco en España.

Además de atender el pedido de sus hijos, la artista sostiene que así también evita el "desgaste" de un proceso penal largo a "una cantante de prestigio internacional" con el consiguiente "impacto" mediático.

Aunque estaba preparada para defender su "inocencia", en vez de pelear "hasta el final" opta por mirar "hacia adelante" sin que sus hijos tengan que verla en el banquillo.

"Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos", subraya el comunicado.

Su caso es uno más de los que enfrenta a la Hacienda española con famosos, tanto españoles como extranjeros. Otros como el futbolista portugués Cristiano Ronaldo o el argentino Leo Messi prefirieron como Shakira pagar cuantiosas multas.

Pero algunos fueron hasta el final y ganaron, como recientemente el entrenador y exfutbolista español Xavi Alonso tras una larga batalla en los tribunales.

Shakira le pone de ejemplo, entre otros, pero lamenta el desgaste en tiempo, imagen y dinero que conlleva. La cantante mantiene abierto otro proceso en la Audiencia Nacional española por fraude fiscal en 2011, que asegura que le ha costado ya 60 millones de euros por "unas multas desproporcionadas".

"Y todo porque, en medio de una gira de más de 120 conciertos por todo el mundo, hice visitas a España para ver a la persona con la que iniciaba una relación", sentencia la artista.