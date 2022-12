Shakira salió de la clínica en la que dio a luz

El vehículo no salió por el aparcamiento de la clínica, sino por una salida ubicada junto a las rampas por las que entran y salen las mercaderías de la clínica Teknon, pero a pesar de ello no han podido evitar a la nube de periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión y curiosos que se encontraban en las inmediaciones.

El vehículo no se detuvo en ningún momento ante la prensa y los curiosos y, previsiblemente, ha emprendido camino hacia el domicilio de Gerard Piqué en la localidad de Cabrils, a 25 kilómetros de Barcelona, en donde la pareja se aloja hasta que terminen las obras de su nueva casa en la Ciudad Condal.

Hasta ahora no ha sido divulgada ninguna fotografía del rostro de Milan y sólo se ha podido ver una foto colgada por Gerard Piqué en su cuenta de Twitter en la que se veían las piernecitas de su bebé con un calzado deportivo con su nombre grabado, bajo el epígrafe "Milan's feet".

Milan Piqué Mebarak nació el pasado martes en la clínica Teknon y pesó casi tres kilos, en un parto programado por cesárea.

El día del nacimiento, Shakira y Piqué divulgaron en las redes sociales un comunicado en el que declaraban su felicidad por poder anunciar el nacimiento de su hijo. En el mismo, señalaban que en la pronunciación del nombre del niño, Milan, "la acentuación debe recaer sobre la primera sílaba", y que este nombre "significa querido, lleno de gracia y amoroso, en eslavo; en romano antiguo, entusiasta y laborioso, y en sánscrito, unificación".

"El primer hijo de la pareja ha nacido con un peso de casi tres kilos y tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud", señalaba el comunicado. El nacimiento del primer hijo de Shakira se produjo por cesárea programada por el equipo del doctor García Valdecasa, el mismo ginecólogo que atendió el parto de los cuatro hijos de la infanta Cristina y de su prima Alexia de Grecia.

Poco antes de ingresar en el quirófano, Shakira puso en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "Quiero pedirles que me acompañen con sus oraciones en este día tan importante de mi vida".

La madre de Shakira, Nidia Ripoll, declaró el pasado viernes en la puerta de la clínica que su hija "se emocionó mucho y le saltaron las lágrimas" cuando le pusieron a su niño en el pecho. Añadió que Milan es un "niño bello", que toma el pecho "muy bien" y "no llora mucho", y destacó que su hija se encuentra perfectamente y no tiene dolores después del parto por cesárea que le practicaron.

A las preguntas sobre si el niño se parece al padre, el futbolista Gerard Piqué, Nidia Ripoll, que salía de la clínica acompañada de su esposo, William Mebarak, comentó que era aún "muy pequeño" para que se pueda saber.

Por su parte, el abuelo de Gerard Piqué, Amador Bernabéu, subrayó al día siguiente del parto que su biznieto tiene "morritos besuqueros" como su padre.

El bisabuelo, que se ocupó esa misma mañana de inscribir al hijo de Piqué y Shakira como socio del F.C. Barcelona, aseguró a los medios que el niño se había pasado su primer día de vida "comiendo y durmiendo".

También subrayó que no sabía por qué los padres habían elegido el nombre de Milan para su primer hijo, pero que estaba convencido de que dentro de poco "se pondrá de moda".

