Shakira sanando sus penas de amor: así fue su camino desde ‘Te felicito’ hasta la ‘BZRP Session #53’

No cabe duda de que Shakira sigue sanando sus penas de amor con canciones y eso quedó más que confirmado en una reciente entrevista que la barranquillera le concedió a un canal de televisión mexicano.



Con frases cortas y poderosas, Shakira ha dejado claro que la música ha sido la medicina de su corazón para salir adelante. Así sucedió con ‘BZRP Music Session #53’, un tema que ha roto innumerables récords de todas las plataformas digitales.

“Bizarrap me dio la oportunidad de desahogarme y fue necesario para mi sanación (…) alguien ha debido tomarme una foto del día que trabajé en la 'sesión 53', un antes y un después, porque entré al estudio de una forma y salí de otra”, aseguró sobre la canción que realizó con el productor argentino.



La intérprete de éxitos como ‘Loba’, ‘Ciega Sordomuda’ y ‘Hips don’t lie’ fue muy sincera con el periodista Enrique Acevedo, del Canal de las estrellas, sobre los días difíciles de la ruptura: “Hubo días donde tuve que recoger del piso partes de mí misma y solo lo he logrado con la música”.

Shakira también habló sobre el vacío que le dejó la infidelidad de quien pensó sería su compañero de vida.

"He podido sentir que yo me basto a mí misma, que cuando una mujer tiene que enfrentarse a la vida, sale más fortalecida, y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor. Porque lo contrario de la depresión es la expresión", indicó la barranquillera.

Asimismo, se refirió a sus fortalezas: “ahora me siento completa, siento que dependo de mí misma. Además, tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona”.



“También tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños”, explicó.