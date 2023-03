¿Shakira se iría a vivir a una isla privada? Esto es lo que se sabe

Todo parece indicar que Shakira está en búsqueda de otra propiedad para vivir en Estados Unidos con sus hijos. Tras su ruptura con el exfutbolista con Gerard Piqué, la cantante y su expareja llegaron a un acuerdo para ella dejar Barcelona, como es su deseo.

Sin embargo, la mudanza se ha prolongado teniendo en cuenta la salud del padre de la artista colombiana, William Mebarak. Ahora también se conoció que Shakira estaría vendiendo su mansión en Miami Beach para instalarse en otro lugar donde tenga más privacidad.

Así lo reveló el periodista Álex Rodríguez, quien trabaja para Univisión.

“Está interesada en otra casa, que está muy cerca de allí. No es de acceso público, está situada en un área privada, concretamente en una pequeña isla, y es propiedad de un empresario indio”, manifestó.

Publicidad

Y es que la mansión de Shakira, que adquirió en 2001 por 3.4 millones de dólares, no cuenta con buena privacidad, según informó People en Español.

“El área donde está la piscina, que tiene acceso al agua y a un muelle, está a la vista de los paparazzi y sus vecinos”, indicó ese medio.

En vista de esto, buscando proteger su intimidad y la de su familia, la artista está interesada en establecerse en una isla privada en Florida, precisamente cerca de donde vive una de sus mejores amigas.

Publicidad

Sobre el estado actual de la propiedad, el periodista Álex Rodríguez contó: “Hemos estado allí y la casa no está pintada, la piscina no tiene mantenimiento... Está todo paralizado, no parece que vaya a recibir a nadie... Tan solo trabajan los jardineros”.

Experta analiza lenguaje corporal de Gerard Piqué

Mucho ha dado de que hablar la reciente entrevista de Gerard Piqué en el programa radial El Món a Rac1. Mary Fer Centeno, grafóloga y especialista en análisis de personalidad, analizó la actitud y el lenguaje corporal del exfutbolista quien le preguntaron por Shakira, su divorcio y la canción que ella lanzó al lado de Bizarrap.

“Lo que me llama la atención es cómo el mensaje deja de ser realmente importante porque lo que comunica son los gestos. Quiero que veamos cómo racionalmente está contestando a algo que puede tener mucha lógica, pero el cuerpo traiciona a Piqué y revela lo que realmente está sintiendo: incomodidad, molestia, asco, enojo”, manifestó la mujer.