Shakira se prepara para irse de Barcelona a su mansión en Estados Unidos

Shakira anunció que finalmente se mudará a Estados Unidos junto a sus hijos y padres, en el marco de Semana Santa. Tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, la cantante y su expareja llegaron a un acuerdo para que ella pueda dejar Barcelona, como es su deseo, en compañía de Sasha y Milan.



Con el fin de proteger su privacidad y la intimidad de su familia, se conoció en Shakira puso a la venta su mansión en Miami Beach para establecerse en una isla privada en Florida, que no es de acceso al público, precisamente cerca de donde vive una de sus mejores amigas.

El traslado estaba proyectado para finales de 2022, pero los planes se prolongaron debido al estado de salud del padre de la artista colombiana, William Mebarak, de 91 años. Ahora, con una nueva fecha en mente, Nidia Ripoll, madre de Shakira, tuvo que ser ingresada en el hospital hace unas semanas por una trombosis, pero esto no será un impedimento para llevar a cabo la anhelada mudanza.

En un comunicado emitido a sus allegados, Shakira anunció que finalmente se mudará a Estados Unidos los primeros días de abril, como lo tenía previsto. De acuerdo con el portal de noticias Vanitatis, la barranquillera ya tendría todo listo para su llegada a Miami y así, despedirse de Barcelona.

Según el portal, el viaje se estaría efectuando entre este fin de semana y los primeros días de Semana Santa, de manera escalonada. Primero llegaría la intérprete de 'Monotonía' para validar que todo esté bien para el aterrizaje de sus padres, que viajarían días después. En la residencia vivirían los tres junto a los hijos de la artista, Milan y Sasha.

Por su parte, Gerard Piqué podría viajar frecuentemente a visitar a los niños, si así lo desea, una vez que se establezcan con su madre en la vivienda de Miami. Los gastos serían asumidos por las dos partes, según lo contemplado en el acuerdo que hizo la expareja.



¿Hijos de Shakira hicieron advertencia a Gerard Piqué sobre Clara Chía?

Al parecer, los pequeños Milan y Sasha habrían puesto ciertas condiciones al exfutbolista español sobre su nueva pareja sentimental y, además, estarían del lado de Shakira tras la separación. Tras el supuesto regaño del exfutbolista del FC Barcelona a sus hijos Milan y Sasha en medio de la Kings League, se viralizó un clip en el que el reportero Jordi Martín reveló la supuesta postura que tienen los menores en relación a la pareja sentimental de su padre.

“El día que sale la portada de la revista ¡Hola! con Piqué y Clara Chía… me voy a la casa de Shakira y ella decide irse a un parque con sus hijos, sale abrazada con ellos, los niños medio llorando… se notó que los hijos lo pasaron mal. Creo, es opinión personal, pero a los menores les pasó como a mí y se volcaron más con la madre que con el padre”, precisó.

De igual forma, Jordi Martín señaló que los pequeños se muestran a favor de la barranquillera, ya que ella tiene comportamientos “más humanos”.

“Los nenes se montan en el coche y él sigue pegado al celular, Milan está sentado adelante como copiloto sin el cinturón y el empresario corriendo por todo Barcelona… eso no lo haría Shakira”, agregó.

Por último, el reconocido paparazi reveló cuáles serían las condiciones de los hijos de Shakira frente a la relación amorosa del deportista con Clara Chía.

“Yo creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal y le han dicho a Shakira: ‘Quédate tranquila que no queremos ni ver a Clara Chía’. También se lo han dicho a Piqué: ‘Nosotros no queremos ver ni a Clara Chía, no queremos conocerla, no queremos que la traigas a la casa mientras estemos nosotros’”, concluyó.