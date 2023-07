Shakira será reconocida como agente de cambio en los Premios Juventud

La cantante colombiana Shakira será honrada como agente de cambio en la vigésima edición de los Premios Juventud, que se celebrará el jueves 20 de julio de 2023 en Puerto Rico.

El reconocimiento valora la extensa labor de la artista en transformar comunidades a través de su Fundación Pies Descalzos, según informó el pasado jueves, 13 de julio, en un comunicado la cadena Univisión, organizadora de los galardones.

Shakira es, además, una de las artistas más nominadas de la edición, compitiendo en nueve categorías, entre las que destacan mejor canción para mi ex, girl power, mejor colaboración pop/urbano y artista Premios Juventud femenina.

Desde el inicio de su carrera, la cantante ha dedicado tiempo a las causas sociales y, en 1997, creó la Fundación Pies Descalzos.

La idea original era ayudar a los niños desplazados y a sus familias en Colombia, creando igualdad de oportunidades para que estos asistieran a la escuela y tuvieran una buena educación.

Hoy en día, la Fundación Pies Descalzos no solo provee ayuda a niños, sino también a padres y maestros, generando trabajo en las comunidades donde están ubicadas sus escuelas.

Durante los últimos seis años, Premios Juventud se ha comprometido a destacar a los agentes de cambio, tanto artistas como jóvenes latinos que usan su plataforma para el bien común.

Este reconocimiento en el pasado ha sido otorgado a artistas como Maluma, Daddy Yankee, J Balvin, Kany García, Jenni Rivera Foundation, Ricky Martin, Becky G, Pitbull y Wisin y Yandel.

Los otros artistas que encabezan junto a Shakira las nominaciones de los Premios Juventud 2023, todos ellos con nueve, son Bad Bunny, Becky G, Maluma, Rauw Alejandro, Rosalía, Grupo Frontera, Peso Pluma y Tini.

SU COLABORACIÓN CON BIZARRAP

En una entrevista, Shakira confesó que su exitosa colaboración con Bizarrap tuvo detractores, pero ella se mantuvo fiel a su esencia.

“No pensé que iba a ser tan emblemática, eso no me lo imaginaba. Mucha gente alrededor mío, de mi equipo, era ‘no, no vas a sacar esa canción, Shakira’, ‘pero qué estás pensando’, ‘tienes que cambiar la letra’, y yo... pues no, no soy una empleada de las Naciones Unidas, ni funcionaria pública, yo soy una artista y tengo que realmente expresarme, expresar lo que siento, como lo siento y sublimar esas emociones. Es que no tengo otra manera de hacerlo y esa libertad de expresión no es negociable”, contó la colombiana en diálogo con Alejandra Espinoza, presentadora del programa Primer Impacto.

Espinoza le preguntó a la artista: “¿Qué significa expresarte a tu manera?”. Y Shakira respondió: “Con honestidad, no voy a decir sin miedo, porque siempre el vértigo es natural... superando esas trabas, los tabúes, los prejuicios y siéndole fiel a uno mismo”.

La cantante también habló de lo que para ella es el éxito, ya que se le considera toda una estrella latina.