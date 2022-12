Shakira sigue con problemas de salud: cancela conciertos en tres países más

Anunció que no logró su recuperación y no podrá realizar sus shows en París, Amberes y Ámsterdam.

"Desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba poder lograrlo a tiempo para cantar en París; sin embargo y con mucho pesar para mí, no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal por el momento", explicó la cantante colombiana.

Además, agregó: "de nuevo les agradezco de corazón todo el apoyo que me han brindado ayudándome a mantener el ánimo en este momento difícil. Con el favor de Dios nos veremos muy pronto en el comienzo de mi gira".



