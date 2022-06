Shakira sorprende con este baile y algunos preguntan qué pensará Piqué

Shakira ha sido tendencia después de que confirmó su separación con Gerard Piqué, con quien llevaba 12 años de relación. Pese a lo difícil de su situación personal, la artista ha estado muy activa en las redes sociales compartiendo su música y talento.

La intérprete de 'Waka waka' ha participado durante los últimos meses en 'Dancing with myself', programa del canal internacional NBC en el que compite un grupo de bailarines cada semana. Y, en medio de ello, fue donde Shakira enloqueció a sus seguidores después de dar un tutorial con sus famosos pasos al ritmo del sencillo 'Whenever wherever'.

Usando un traje azul y moviendo la cadera, la barranquillera se llevó todos los aplausos de sus fanáticos, aunque algunos también preguntaron qué pensará Piqué respecto a esta publicación donde la colombiana luce sencillamente espectacular.

"La mejor de las mejores 😍🔥", "Ella es simplemente la mejor 👏👏👏", "¿Por qué lloras, Piqué? 😂😂" y "Aaaaay la amo muchoooooooo. Claro, pero lo hace ver taaaan fácil jajaja 🔥❤️", fueron algunos comentarios.