Shakira sí que ha sabido sobresalir tras su ruptura con Gerard Piqué. La cantante colombiana logró hacerle honor a una de sus frases más icónicas de 'Sesión #53', tema que hizo junto a Bizarrap: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".



Tras el lanzamiento de su último sencillo: 'La copa vacía', canción a dueto con Manuel Turizo, Shakira fue captada por paparazzis disfrutando de unas vacaciones en playas de Costa Rica, junto a Milan y Sasha, sus hijos.

El programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, compartió varias imágenes que muestran que la intérprete de 'Monotonía' sufrió una fuerte caída mientras practicaba surf. Un gran hematoma en su pierna no pasó desapercibido. Pero lo que se llevó las miradas y elogios fue el entrenador de Shakira, un hombre rubio y apuesto, que la habría socorrido tras su accidente.

"Jaja, por eso Shakira fue allí a tomar clases, por ese entrenador", "Uy, que ese entrenador me dé unas cuantas clases de surf", "Pobre Shakira, tremendo moretón" y "Merece esas vacaciones, su música sigue quedando por lo alto", fueron algunas opiniones.



¿'La copa vacía', canción de Shakira y Manuel Turizo, tiene frases para Piqué?

Shakira y Manuel Turizo YouTube: Shakira

Por otra parte, Shakira y Manuel Turizo estrenaron 'La copa vacía', su primera colaboración musical, que desde este jueves, 29 de junio, se encuentra disponible en plataformas como YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, entre otras.

Previo al lanzamiento, Shakira generó una gran expectativa entre sus fanáticos publicando varias imágenes en las que ella aparece disfrazada de sirena.

Ahora, después de haber escuchado el nuevo tema, sus seguidores la elogiaron, pero también afirman que frases como "Estás más frío que el mes de enero", "Siempre tan ocupado con tanto negocio" y "Te espero y me desilusionas y así no funciona" estarían dirigidas a la expareja de la artista, el exfutbolista Gerard Piqué.

Esta es la letra de 'La copa vacía', de Shakira y Manuel Turizo

Lo ves, así, este ritmo no puedo seguir

Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti.

Porque no quieres cuando yo quiero

Estás más frío que el mes de enero

Pido calor y no das más que hielo

Ohh ohh.

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Ah, ah, ah.

Siempre tan ocupado con tanto negocio,

Estaría bien, mi amor, un poquito de ocio

Relájate aquí en el sofá y dame tu atención

No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído

Suelta el teléfono, usa tus manos conmigo

Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo.

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.

Manuel Turizo

Como si no sintiera nada, ahora me miras tan diferente

Y yo nadando en contra la corriente

Me tienes en la calle buscando

Con qué llenar este vacío que se siente.

Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona

Reanimando un corazón que no reacciona.

No quiero intentarlo con otra persona.

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Shakira y Manuel Turizo

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.

Shakira

Tus besos son de agua salada

Bebo y no me cala nada

Te espero y me desilusionas y así no funciona.

Manuel Turizo

Pero no quieres cuando yo quiero

Estás más fría que el mes de enero

Te doy calor pero tú siempre hielo

Ohh ohh.

Shakira

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.

Manuel Turizo

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía,

Ah, ah, ah.