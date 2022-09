Shakira, ¿tras las rejas?: vea cuáles son sus opciones para evitar la prisión

El abogado Marcos González Villaroel, del bufete español Cremades & Calvo Sotelo, explicó las salidas que tiene Shakira para hacer frente al juicio que ordenaron en su contra por presuntos delitos fiscales las autoridades de ese país.



Aclaró que Shakira puede evitar ir al banquillo ante la Fiscalía de España: “Efectivamente es así, en un procedimiento verbal ordinario las partes pueden en cualquier momento, y hasta la celebración del juicio oral, alcanzar una conformidad”.

Shakira en este momento tiene dos opciones, según el experto. La primera es “llegar hasta el final, defender su posición, su inocencia en el juicio oral”. La segunda, que las negociaciones tanto con el ministerio fiscal como con el Estado “se extiendan en el tiempo hasta que pueda encontrar una solución, una negociación que llegue a un acuerdo que las partes consideren válidas”.

La cantante barranquillera podría llegar a un acuerdo en el que no se le castigue con prisión. “Shakira no se va a librar siempre que no se llegue al juicio oral y no se estime una solución de una sentencia condenatoria. Ahora bien, sí se podría discutir y negociar para que se alcance, eventualmente, una suspensión a la ejecución de la pena de prisión, por la cual Shakira evitaría ingresar a prisión a través de atenuantes o rebajas en la pena”, agregó el abogado González Villaroel.

La barranquillera tendría que reconocer que cometió un ilícito y así “alcanzar la sentencia de conformidad”. Al haber una sentencia condenatoria, “Shakira sería condenada por el delito cometido contra la Hacienda pública, pero sin ingresar a prisión”, puntualizó.

Una juez acordó este martes la apertura del juicio oral a la artista para que sea juzgada en la Audiencia de Barcelona, acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.