Shakira y Bizarrap ganan premio por mejor canción pop en los Latin Grammy 2023

Shakira y Bizarrap causaron un revuelo en todo el mundo al presentar su colaboración Music Session #53, la colombiana aprovechó el encuentro con el productor argentino para desahogar sus sentimientos y este jueves, 16 de noviembre de 2023, los Latin Grammy 2023 reconocieron el impacto de los dos artistas.

La canción Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 no solo rompió récords mundiales por número de reproducciones y se ubicó en los primeros puestos de las canciones más escuchadas en el mundo, también es la mejor canción pop, según la Academia Latina de la Grabación.

Shakira vuelve a España, para los #LatinGRAMMY en Sevilla. pic.twitter.com/VHez9AwwoT — Marc Mata Pàrraga (@marcmata13) November 16, 2023

Shakira y Bizarrap subieron al escenario tomados de la mano y la colombiana tomó la palabra.

"Quiero compartir este Grammy con mis colegas. Estos grandes talentos con los que he tenido el placer de trabajar y aprender tantas cosas. Gracias por tan buenos momentos", dijo.

Además, la barranquillera también quiso "compartir este premio" con su "público latino aquí en España, en Colombia, en Estados Unidos, en Latinoamérica".

"Un público latino que me ha llevado a cumbres altísimas, a lugares que soñé desde que era una niña y a quien se lo debo todo", afirmó.

Este fue el segundo premio para ambos músicos. Bizarrap también se llevó el galardón a mejor canción urbana con su colaboración con el rapero Quevedo en la canción Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52.

Por su parte, Shakira y Karol G se llevaron el galardón por mejor fusión/interpretación urbana con su exitosa colaboración TQG.

Los otros nominados en la categoría de mejor canción pop eran:



5:24 - Camilo

Bailo pa ti - Monsieur Periné

Contigo - Sebastián Yatra y Pablo Alborán

Déjame llorarte - Paula Arenas y Jesús Navarro

Cabe mencionar que, con la Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53, la cantante colombiana tuvo que enfrentar a su equipo de trabajo para poder decir las cosas como ella quería. Así lo ha revelado en diferentes entrevistas señalando lo siguiente: "Me decían cambia la letra, eso no puede salir, y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una mujer, una loba herida".

Además, Shakira anticipó en su WhatsApp Channel un video en el que está ensayando con algunas bailarinas la canción Music Sessions #53, que podría interpretar en la gala de premiación, pues se alcanza a escuchar que Shakira canta "Clara-mente no es como suena".