Shakira y Bizarrap la rompieron en 'The Tonight Show', programa de Jimmy Fallon

En entrevista con Jimmy Fallon, anfitrión del programa 'The Tonight Show', Shakira y Bizarrap dieron algunos detalles de cómo nació 'Sesión #53', el sencillo que en las últimas horas ya batió cuatro récords Guinness.



Shakira empezó diciendo que su colaboración con Bizarrap se dio gracias a Milan, su hijo mayor: "Tiene un buen oído y buen gusto, y también es fan de él. Meses atrás me dijo: ‘Mamá, tú tienes que hacer una colaboración con él porque si haces esa canción será número uno'".

Bizarrap contó que hace mucho quería colaborar con la barranquillera: "Fue en julio del año pasado. En ese momento tenía la canción número 1 a nivel mundial ('Quédate'), con Quevedo de España, y sentí que este era el momento de enviarle (un mensaje)".

“Me contactó por mensaje directo”, sostuvo la colombiana, quien agregó que vio la notificación dos meses después. “Le mostré a Milan… ‘mira quién le está escribiendo a mami’. ¡Oh Dios mío! El dios argentino”, le dijo el niño a Shakira.

Sesión #53 "es un himno para muchas mujeres"

Sobre la canción, la intérprete de 'Te felicito' aseguró que "había tenido un año muy duro después de mi separación y escribir esta canción fue muy importante para mí. Es una manera sana de canalizar mis emociones. Es un himno para muchas mujeres. Muchas se ven identificadas por lo que yo pasé".



Añadió: "Muchas fans habían pasado por el mismo trago y se dio una hermandad entre mujeres que piensan de la manera que yo pienso, que sienten como yo siento y que tuvieron que aguantar tanta mierda como yo".

Por último, ambos artistas conquistaron al público del programa de Fallon con su interpretación. Los asistentes al show cantaron -'a grito herido'- junto a Shakira versos como:

"Una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú".

"Esto es pa’ que te mortifique’, mastique y trague, trague y mastique.

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques.

Entendí que no es culpa mía que te critiquen.

Yo solo hago música, perdón que te sal-Pique".

Sus fans en el programa se emocionaron cuando la artista interpretó las siguientes estrofas:

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura,

las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

"Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú".