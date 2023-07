Shakira y el divertido detrás de cámaras de su canción 'Copa Vacía': ¿Alguien pidió sushi?

Shakira disfruta del éxito de su último lanzamiento, ´ Copa Vacía ´, en compañía del joven interprete Manuel Turizo. En sus redes sociales mostró la divertida manera en la que tuvo que afrontar los retos que se le presentaron al momento de grabar el video musical.



En otras noticias: Jennifer Lopez y Ben Affleck tendrían acuerdo post matrimonial por si llegan a separarse

"La morsa de Barranquilla", expresó Shakira, mientras tenía que ser trasladada, en brazos, por dos personas al verse impedida para caminar debido a la gran cola de sirena que llevaba en las grabaciones.

En las imágenes también se da a entender que la artista fue quien tuvo la idea del concepto creativo bajo el cual se desarrollaría el video, el cual constantemente estaba supervisando mientras era grabado.

A pesar de ser la jefa, también se dejó ver divertida y efusiva, enunciándole al equipo que si alguno de ellos quería un "Shakimi", la combinación de un sashimi y Shakira.

Donde sea que llega la cantante roba miradas. Hace solo un par de días, siendo una de las invitadas especiales de la marca Viktor y Rolf en la Semana de la Moda en París resaltó entre los asistentes por lucir un gigantesco "NO" en su atuendo, un detalle que para muchos es una indirecta a su exesposo, Gerard Piqué.

Publicidad

Piqué habría enviado indirecta a Shakira en entrevista

Ya pasó un año desde que Shakira y Gerard Piqué hicieron oficial su separación. La colombiana inició una nueva etapa de su vida, enfocándose en su carrera musical y radicada ahora en Estados Unidos. Por su parte, Piqué dejó el Barcelona y está enfocado en los negocios.

Recientemente, el exfutbolista dio mucho de que hablar por cuenta de su respuesta en una entrevista en el programa deportivo El Larguero, donde habló de todo un poco.

El periodista Manu Carreño le preguntó a Piqué si extrañaba el fútbol y su respuesta fue contundente: “Cero, es bestia, pero no”.

Publicidad

El periodista repitió la pregunta diciéndole a Piqué: “No el Barça, sino el fútbol”.

Piqué se sostuvo en su respuesta y fue más allá con un mensaje que para muchos también parecía que iba para Shakira, su expareja.

“O sea es una etapa de mi vida que ha pasado. En su momento, cuando tomas la decisión de irte, la tomas y yo en esto soy muy frío. Mirar atrás te sirve para muy poco. Me fue increíblemente, mucho mejor de lo que había esperado, me siento supe orgulloso de lo que he vivido, creo que ni soñando me habría salido tan bien. El hecho de hacer toda mi carrera o casi toda mi carrera en el club de mi vida y ganar todo lo que llegué a ganar, pero quedarme en el pasado y disfrutando de todos mis éxitos creo que sería un error porque al final eso ya no te da más”, contestó.