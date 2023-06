Shakira y el emotivo homenaje que le hizo a sus padres: "Una sonrisa tuya es mi debilidad"

Recientemente, Shakira se llevó todos los aplausos en redes sociales después de que publicó un corto video en el que homenajeó a Nidia Ripoll y William Mebarak, sus padres.



La intérprete de 'Ojos así' compartió varias fotografías de sus progenitores y acompañó el video con 'Acróstico', el nuevo sencillo que dedicó y canta junto a sus hijos, Milan y Sasha. La artista colombiana escribió lo siguiente: "Una sonrisa tuya es mi debilidad".

Con este clip, Shakira le sacó unas cuantas lágrimas a sus seguidores. "Shakira, mi ejemplo desde siempre 😍💕", "No estoy llorando, solo es una mugre que se me metió al ojo", "Qué bello vídeo 😢 No solo es una gran artista y una excelente madre, sino también una muy buena hija, siempre al cuidado de sus padres ❤️" y "Dicen que la persona que vive por sus padres tiene una vida llena de bendiciones. Aquí estamos millones para confirmarlo ✨❤️" fueron algunos comentarios.

Shakira sigue cautivando a millones de personas luego de haber lanzado ‘Acróstico’. La cantante colombiana compartió por medio de su cuenta de Instagram una pequeña estrofa de su más reciente éxito, el cual se lanzó el jueves 11 de mayo de 2023.

En este video a blanco y negro y acústico, Shakira aparece tocando la guitarra y cantando la siguiente estrofa: "Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy”.

Al terminar de entonar el verso del sencillo, la barranquillera sonrió y contagió de amor y positivismo a miles de sus fanáticos en esa red social.

El video ha sido reproducido más de 11 millones de veces y cuenta con 1.2 millones de me gusta. En plataformas como YouTube, la canción ha sido escuchada más de 87 millones de veces.



Shakira y Bizarrap encienden las redes tras posar juntos en una foto

Shakira sí que ha logrado superarse pese a la dura situación que vivió por cuenta de su separación con Piqué. La artista está en una gran temporada gracias a sencillos como 'Te felicito', 'Monotonía' y 'Sesión #53', tema que realizó con Bizarrap. Incluso brilló junto a Karol G en 'TQG'.

La cantante colombiana y Bizarrap sacudieron las redes sociales después de que posaron juntos en una foto en un estudio de grabación.

"💪🏻🧑🏻‍🍳👩🏼‍🍳", fue el comentario del argentino a la foto posteada por Shakira. ¿Algo se está cocinando? y ¿nueva tiradera a Piqué?, es lo que muchos se preguntan en redes sociales. Lo cierto es que las reacciones no se hicieron esperar.

"¿¿Nueva colaboración?? 😨😨❤️❤️ sí, por favor 🔥🔥", "Piqué, ¿listo para la parte 2", "Ay, chamo. ¡Qué nervios! ¿Qué viene ahora? 😏🐺😎🧨" y "vamos por otra sesión porque una no fue suficiente 😍😍 y que arda el mundo 🔥" fueron algunos comentarios de fanáticos.

Y es que muchos fanáticos de la barranquillera empezaron a especular sobre una nueva colaboración entre ella, Bizarrap y Duki, pues Shakira publicó una fotografía al lado de estos dos artistas hace unos días.