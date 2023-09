Shakira y el mensaje para los fans de su nueva canción: “De pronto tienen un jefe de m...”

Tras el éxito que ha cosechado ‘El jefe’, la nueva canción de Shakira junto al grupo de regional mexicano Fuerza Regida, la artista de 46 años envió un mensaje a sus seguidores a través de sus historias de Instagram.



La barranquillera aseguró que despertó este sábado, 23 de septiembre, y se llevó la gran noticia de que el video de la tonada se ubicaba en el top número uno a nivel global.

“Quería darles las gracias a todos ustedes por este apoyo inmenso que le han dado a mi canción, a nosotros, a Fuerza Regida”, indicó en primera instancia.

Asimismo, Shakira puntualizó su agradecimiento a todos aquellos que pudieron sentirse identificados con la canción.

“Enviarles un beso y un abrazo muy grande a todos aquellos que se identifican con esta temática, porque de pronto tienen un jefe de m... y pueden ventilar todo eso cuando la cantan”, agregó.

Por último, Shakira resaltó una de sus labores en la música: “Para eso está la música, para eso estamos nosotros, para servirles. Así que, un beso muy grande y que sepan que los quiero mucho”, concluyó.



Cabe destacar que el video y letra de ‘El jefe’ generaron conversación entre los internautas, pues muchos aseguran que la intérprete de ‘Monotonía’ visibilizó problemáticas como la explotación laboral.

En los primeros minutos del metraje, se puede observar que el vocalista de la agrupación Fuerza Regida carga en la espalda una caja pesada, haciendo referencia, dicen varios internautas, a la explotación laboral y a la falta de derechos laborales.

Sumado a esto también destaca la letra de la nueva canción, la cual dice: “Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de puta”.

Otros recalcaron que Shakira quiso hacer énfasis en la migración, pues en una escena puede observársele a bordo de un tren junto a decenas de personas.

“Qué buen mensaje el que nos deja en esta oportunidad la reina Shakira”; “La nueva canción de Shakira, 'El jefe', habla de la explotación laboral que es muy común por parte de las empresas con los patrones. De cómo sueñas en grande, pero falta el salario, por eso decides migrar hasta en el tren 'la bestia' del que hace referencia”; “El tren que llaman la bestia, inmigrantes que pasan la frontera y vienen a trabajar a Estados Unidos. Shakira se supera en cada video”, comentaron algunos.