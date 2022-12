Shakira y J Balvin lideran las nominaciones a los Latin Billboard

Cada uno aparece en 12 categorías de los premios que se entregarán el 26 de abril. Maluma compite por 10 galardones.

Lista de nominados:

Artista del año:

J Balvin

Daddy Yankee

Luis Fonsi

Ozuna

Artista del año, debut:

Alta Consigna

Bad Bunny

El Fantasma y Banda Populares del Llano

Christian Nodal

Tour del año:

Marc Anthony

Ricardo Arjona

Enrique Iglesias & Pitbull

Marco Antonio Solis

Artista del año, redes sociales:

J Balvin

Jennifer Lopez

Maluma

Shakira

Artist crossover del año:

Beyonce

Justin Bieber

Little Mix

Ed Sheeran

Canción latina del año:

J Balvin & Willy William Featuring Beyonce, ‘Mi Gente’

Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber, ‘Despacito’

Maluma, ‘Felices Los 4’

Wisin Featuring Ozuna, ‘Escápate Conmigo’

Canción latina del año, colaboración vocal:

J Balvin & Willy William Featuring Beyonce, ‘Mi Gente’

Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber, ‘Despacito’

Shakira Featuring Maluma, ‘Chantaje’

Wisin Featuring Ozuna, ‘Escápate Conmigo’

Canción latina del año, artista masculino:

J Balvin

Daddy Yankee

Luis Fonsi

Ozuna

Canción latina del año, artista femenina:

Becky G

Jennifer Lopez

Natti Natasha

Shakira

Canción latina del año, dúo o grupo:

Banda Sinaloense MS De Sergio Lizarraga

Calibre 50

CNCO

Zion & Lennox

Sello discográfico del año:

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

VP Entertainment

Warner Latina

Casa disquera del año:

Def Jam

Raymond Braun

Schoolboy

Sony Music Latin

Canción del año, airplay:

J Balvin & Willy William Featuring Beyonce, ‘Mi Gente’

Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber, ‘Despacito’

Maluma, ‘Felices Los 4’

Wisin Featuring Ozuna, ‘Escapate Conmigo’

Sello discográfico del año, airplay:

DEL

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Casa disquera del año, airplay:

Fonovisa

Sony Music Latin

Universal Music Latino

WK

Canción del año, digital:

J Balvin & Willy William Featuring Beyonce, ‘Mi Gente’

Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber, ‘Despacito’

Maluma, ‘Felices Los 4’

Shakira Featuring Maluma, ‘Chantaje’

Canción del año, streaming:

J Balvin & Willy William Featuring Beyonce, ‘Mi Gente’

Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber, ‘Despacito’

Maluma, ‘Felices Los 4’

Shakira Featuring Maluma, ‘Chantaje’

Álbum del año:

J Balvin, ‘Energía’

Nicky Jam, ‘Fénix’

Ozuna, ‘Odisea’

Shakira, ‘El Dorado’

Álbum del año, compilación:

‘Dance Latin #1 Hits 2.0: Los Éxitos Del Momento’

‘Mexillennials: Los Exitos De Una Nueva Generación’

‘Summer Latin Hits 2017’

‘Trap Capos: Season 1’

Álbum del año, masculino:

J Balvin

Romeo Santos

Nicky Jam

Ozuna

Álbum del año, femenino:

Alejandra Guzmán

Karol G

Shakira

Gloria Trevi

Álbum del año, dúo o grupo:

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizarraga

Calibre 50

CNCO

Los Plebes Del Rancho de Ariel Camacho

Sello discográfico del año, álbum:

Lizos

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Casa disquera del año, álbum:

Capitol Latin

DEL

Sony Music Latin

Universal Music Latino

Canción tropical del año:

Nacho ‘Báilame’

Prince Royce & Shakira ‘Déjà Vu’

Romeo Santos ‘Héroe Favorito’

Romeo Santos ‘Imitadora’

Artista tropical del año, solista:

Marc Anthony

Nacho

Prince Royce

Romeo Santos

Artista tropical del año, dúo o grupo:

Chiquito Team Band

Gente de Zona

La Sonora Dinamita

Pirulo y La Tribu

Sello discográfico del año, canción tropical del año airplay:

D.A.M.

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Casa disquera del año, canción tropical del año airplay:

Machete

Magnus

Sony Music Latin

Universal Music Latino

Álbum tropical del año:

Carlos Vives ‘Vives’

La Sonora Dinamita ‘Juntos Por La Sonora’

Prince Royce ‘Five’

Romeo Santos ‘Golden’

Sello discográfico del año, álbum tropical:

Sony Music Latin

The Orchard

Universal Music Latin Entertainment

World Circuit

Casa disquera del año, álbum tropical:

Magnus

Sony Music Latin

The Orchard

Top Stop

Canción regional mexicana del año:

Calibre 50 ‘Corrido de Juanito’

Calibre 50 ‘Siempre Te Voy A Querer’

Christian Nodal ‘Adiós Amor’

Christian Nodal Featuring David Bisbal ‘Probablemente’

Artista regional mexicano del año, solista:

Alfredo Olivas

Christian Nodal

Gerardo Ortiz

Regulo Caro

Artista regional mexicano del año, dúo o grupo:

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Los Plebes Del Rancho de Ariel Camacho

Ulíces Chaidez y Sus Plebes

Sello Discográfico del Año, regional mexicano airplay:

DEL

Lizos

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Casa disquera del año, regional mexicano airplay:

Andaluz

DEL

Disa

Fonovisa

Álbum Regional Mexicano del Año:

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, ‘La Mejor Versión De Mí’

Christian Nodal ‘Me Dejé Llevar’

Gerardo Ortiz ‘Comeré Callado, Vol. 1: Con Norteño, Tuba y Guitarras’

Ulíces Chaidez y Sus Plebes ‘Andamos En El Ruedo’

Sello Discográfico del Año, álbum regional mexicano:

DEL

Lizos

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Casa disquera del año, álbum regional mexicano:

DEL

Disa

Fonovisa

Lizos

Canción Latin Rhythm del año:

J Balvin & Willy William Featuring Beyoncé, ‘Mi Gente’

Maluma, ‘Felices Los 4’

Nicky Jam, ‘El Amante’

Wisin Featuring Ozuna ‘Escápate Conmigo’

Artista Latin Rhythm del año, solista:

Daddy Yankee

J Balvin

Nicky Jam

Ozuna

Artista Latin Rhythm del año, dúo o grupo:

Jowell & Randy

Plan B

Play-N-Skillz

Zion & Lennox

Sello discográfico del año, latin rhythm airplay:

Pina

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Casa disquera del año, latin rhythm airplay:

La Industria

Sony Music Latin

Universal Music Latino

WK

Álbum Latin Rhythm del año:

Nicky Jam ‘Fénix’

Ozuna ‘Odisea’

Yandel ‘#Update’

Zion & Lennox ‘Motivan2’

Sello discográfico del año, latin rhythm albums:

El Cartel

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Casa disquera del año, latin rhythm albums:

Capitol Latin

La Industria

Sony Music Latin

Universal Music Latino

Compositor del año:

Daddy Yankee

Erika Ender

Justin Bieber

Luis Fonsi

Marty James Garton

Poo Bear

Editora del año:

BMG Gold Songs, ASCAP

Sony/ATV Discos Music Publishing LLC, ASCAP

Sony/ATV Latin Music Publishing, LLC, BMI

Universal Musica, Inc., ASCAP

Corporación editora del año:

BMG

Sony/ATV Music

Universal Music

Warner/Chappell Music

Productor del año:

Chris Jeday

Mauricio Rengifo & Andrés Torres

Saga Whiteblack

Wisin