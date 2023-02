Shakira y Karol G en ‘TQG’: las frases que estarían dedicas a Piqué y Anuel AA

Las cantantes colombianas Shakira y Karol G han publicado este viernes la canción titulada ‘TQG’ (Te quedó grande), en cuya letra sus seguidores ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.



La ruptura entre Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos - Sasha y Milan- , ha copado las primeras planas de los medios del entretenimiento, entre otras, porque tras ella se confirmó la nueva relación del exdefensa del Barcelona con la joven Clara Chía.

"Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía", dice Shakira en la canción 'TQG'.



También asegura: "Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta 'pa' lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido", una letra que en redes sociales se entiende como una alusión directa a la expareja de Shakira, Gerard Piqué, convertido en el motivo de inspiración de sus últimas canciones tras la ruptura sentimental.

Además, Karol G menciona: “Te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias” y “dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”. Estas frases, comentan algunos fans de la paisa, bien podrían hacer referencia a su expareja Anuel AA, con quien tuvo una relación por poco más de 4 años.



“Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la Bichota”, expresa la también intérprete de éxitos como ‘Tusa’, ‘El makinon’ y ‘El barco’.

El tema se ha convertido en tendencia y ya ha logrado más de 4 millones de reproducciones tras 6 horas de publicación.

Es la primera colaboración que las dos artistas colombianas llevan a cabo y hace parte del lanzamiento del nuevo álbum de Karol G, ‘Mañana será bonito’, el cuarto trabajo desde que iniciara su carrera discográfica en 2017, con ‘Unstoppable’.

Shakira y Karol G en Premios Lo Nuestro

Karol G (Medellín, 1991) ya había publicado anteriormente un mensaje para Anuel AA en su canción "MAMII", un dúo con la cantante Becky G, y por el que acaba de conseguir el premio Lo Nuestro a Canción Del Año-Urbano en una gala celebrada en Miami, Estados Unidos.

Este es uno de los cuatro galardones que ha logrado la colombiana, entre ellos el trofeo más importante, el de Artista Del Año, junto a Artista Femenina Del Año-Urbano y Canción Del Año.

También Shakira (Barranquilla, 1977) se ha llevado otros tres premios como Artista Pop Femenina del año, Colaboración del Año Pop y Canción del Año- Pop Urbano por ‘Te felicito’ junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, la primera de esta trilogía de canciones dedicadas a su expareja, Gerard Piqué.

Este lanzamiento llega tras el gran revuelo mediático que causó el anterior tema de Shakira, la sesión #53 junto al productor argentino Bizarrap, que en solo dos semanas acumuló casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify y en todos los rincones del mundos sigue siendo tendencia al ser interpretada por grandes y chicos.

Video de la canción de Shakira y Karol G: 'TQG'