Shakira y Karol G, la costeña y la paisa que enamoraron al mundo en los VMAs

Dos artistas están haciendo sentir orgullosos a todos los colombianos, Shakira y Karol G . Además de los logros que han conseguido por separado, en la noche del 12 de septiembre ambas fueron las estrellas en los VMAs.



La barranquillera y la paisa asistieron a la ceremonia de premiación de los MTV Video Music Awards como parte de los artistas que ofrecerían shows en vivo. Shakira celebraba ser la homenajeada de la noche con un show de 10 minutos, mientras que para Karol G era su primera vez en los premios.

En la noche del 12 de septiembre y mañana del miércoles 13 de septiembre los VMAs fueron tendencia número uno en las redes sociales y las colombianas no se quedaron atrás. Shakira se convirtió en la tendencia número dos con su gran presentación .

"Ha vendido 99 millones de discos a nivel mundial, eso la convierte en la artista que mejor vende de todos los tiempos", fue la manera en la que se introdujo la presentación de la barranquillera, explicando por qué esa noche recibiría el premio Michael Jackson, un reconocimiento que se entrega desde 1984 a los artistas que impactan la industria musical.



Shakira se convirtió en la primera artista latinoamericana en tener este reconocimiento, aunque en 2018 lo recibió su colega Jennifer López. Si bien JLo tiene raíces latinas por sus papás puertorriqueños, la cantante nació en Nueva York. Además de ellas dos, artistas como Michael Jackson, Madonna y los Beatles fueron galardonados con el mismo reconocimiento.

La barranquillera interpretó She Wolf (2009), Te Felicito (2022), TQG (2023), Objection (2001), Ojos Así (1998), Whenever, Wherever (2001), Hips Don’t Lie (2006) y Bzrp Music Session, Vol #53 (2023), sorprendiendo a los asistentes con su versatilidad.

Una de las grandes fanáticas de Shakira durante todo el evento fue la máxima ganadora de la noche, Taylor Swift, quien se llevó a casa galardones como Artista, Video y Canción del año. A la estadounidense se le vio bailando y cantando con emoción cada tema de la colombiana.

Por su parte, Karol G impactó con su primera presentación en los premios con las canciones de su más reciente álbum, el 'Bichota season', segunda parte de 'Mañana será bonito'. Los temas elegidos por la paisa fueron 'Ta' Ok Remix' y 'Oki Doki'.

Pero eso no fue todo para las dos colombianas en los VMAs. Shakira y Karol G estaban nominadas con su canción ‘TQG’ en las categorías ‘Mejor canción latina’ y ‘Mejor colaboración’, quedándose con el segundo. El premio se convirtió en el sexto VMA de Shakira, pero es el primero en la colección de Karol G.

Al recibirlo, Shakira expresó: “Solo tengo una cosa que decir: que viva Barranquilla, que viva Medallo y que viva Colombia”. Luego le dio la palabra a su colega Karol G, quien señaló que “si cantar con la legendaria Shakira había sido impresionante, tener un premio con ella es una cosa de otro planeta. Gracias a todos, los amo”.