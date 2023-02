Shakira y Karol G lanzaron 'TQG' y las redes se llenan de divertidos memes: ténganse Piqué y Anuel

Shakira y Karol G estallaron las redes este viernes con el estreno de su primera colaboración 'TQG' (Te quedó grande). A la medianoche de Colombia fue el lanzamiento del videoclip que dejó a muchos con la boca abierta.

Y es que las cantantes colombianas se fueron con todo y, como lo saben hacer, han dado mucho de que hablar con la canción, el video musical, su look y baile.

Uno de los temas más comentados es la referencia a la película ‘The Truman Show’ en la que el protagonista, Jim Carrey, vive engañado.

Shakira y Karol G inspirándose en THE TRUMAN SHOW de Peter Weir la analogía de una farsa en la que el personaje de Jim Carrey vive ante la gente. Ellas reviven la historia con lo que vivieron en pareja.



Por algo Shakira estudio filosofía. Su mente 🔥 pic.twitter.com/YnywFLim9T — Shakira en español 🎶 (@shakiracarla) February 24, 2023

En 'TQG', Shakira y Karol G se desahogan de sus ex, el desengaño y desamor, pero sobre todo dejan claro que ellas ya no lloran, facturan.

Aunque Karol G y Anuel terminaron hace más de año y medio, la bichota también se lanzó en algunos versos contra su ex, ya que ha sido su relación más sonada y Shakira hizo lo propio respecto a Gerard Piqué.

Estos son los mejores memes:

La shakira y Karol g mostrando cómo el verso “dile que no tiene buena mano que yo al menos te tenía bonito” es 💯 real no fake:

🤣🤣 pic.twitter.com/e000kMgIZE — Kini Kini Vargas (@juakinav1) February 24, 2023

Piqué y Anuel después de escuchar #TQG de Shakira y Karol G:



pic.twitter.com/b6K1hLSflB — WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) February 24, 2023

Clara Chía y Yailin escuchando el nuevo temazo de Shakira y Karol G pic.twitter.com/B3dYkDZPa9 — Alejandra Torres (@altutorres) February 24, 2023

Así me siento después de haber escucha TQG de Shakira y Karol G pic.twitter.com/qIVWP0jEfo — 👍🏻 (@estefani2811) February 24, 2023

Literalmente yo al terminar de ver el video de shakira y karol g pic.twitter.com/gZhuLyrHcj — brenda (@junheero) February 24, 2023

La Clara-mente escuchando la nueva canción de Shakira y Karol G escondida en el baño #TQG pic.twitter.com/AR6q0WCkJf — Juan Llanes (Taylor’s Version) (@juanllaness) February 24, 2023

Shakira y Karol G sacan nueva canción

Automáticamente yo: pic.twitter.com/itFCPNmed1 — Katherine Gr (@kathegarcessg) February 24, 2023

Vea aquí la letra completa de la canción 'Te quedó grande' (TQG) de Shakira y Karol G:

- Karol G: La que te diga que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

No se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

Te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

- CORO. Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscando melao' si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

- Shakira. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río

- Karol G. No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

Ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking, el pasaporte

Estoy más dura, dicen los reportes

- Shakira. Ahora tú quieres volver

Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota

- Karol G. Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande la Bichota

-Coro - Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

-Shakira. Tú te fuiste, yo me puse triple M

Más buena, más dura, más level

Karol G. Volver contigo never

Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven

Karol G y Shakira. Y quiere volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

- Shakira. Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

- Karol G Te ves feliz con tu nueva vida

Pero... si ella supieras que me buscas todavía

- Coro. Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscado melao' si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito

- Karol G hablado: Mi amor es que usted se alejó mucho

Y ya de lejos no veo, bebé

- Shakira hablado: TQM, pero TQG... Barranquilla, Medallo