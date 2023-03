Shakira y la razón por la que habría puesto una bruja en el balcón de su casa

Medios internacionales contaron la supuesta razón por la que Shakira puso una bruja en el balcón de su casa y en dirección a la vivienda de sus exsuegros. Según la revista ¡Hola! , Milan y Sasha, hijos de la cantante, tendrían que ver con la decisión.



Al parecer, la bruja en la terraza de su domicilio es una respuesta de burla al apodo que Montserrat Bernabéu, Joan Piqué Rovira (padres de Gerarda Piqué), Clara Chía y el mismo exfutbolista le habrían puesto a Shakira.

Los exsuegros de la artista, el exjugador del Barcelona y su nueva pareja estarían llamando "bruja" a Shakira delante de los hijos de la barranquillera, quienes le habrían contado todo.

Las imágenes del maniquí en el balcón de la casa de la intérprete de 'Te felicito' ya son virales en redes sociales.

"Y aun así, Piqué tiene el descaro de decir que quiere proteger a sus hijos, mientras permite que su familia insulte a Shakira frente a ellos", "Sabes con quién te casas, pero no de quién te separas 🙄" y "Tarde o temprano tendrán su merecido. La felicidad no es eterna y más si para conseguirlo otros tuvieron que sufrir. Cómo pudo Shakira aguantar tanto a esa gentuza" fueron algunas opiniones.

Aparentemente Shakira habría colocado la bruja en su balcón porque descubrió a través de sus hijos que Piqué, Clara y su ex-suegra la llamaban bruja frente a los niños.



Los niños escucharon el apodo y le dijeron a Shakira, quien colocó la bruja para burlarse del infantil apodo. pic.twitter.com/jmpVOwWDg3 — Bruno | fan account (@JLOAccess) March 15, 2023

Joana Sanz confirma separación de Dani Alves

En otras noticias, mediante una carta escrita con su puño y letra, y que publicó en sus redes sociales, Joana Sanz confirmó que decidió separarse de Dani Alves, futbolista acusado de abusar de una mujer en una discoteca de Barcelona, el pasado mes de diciembre.

"Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de 'por qué' sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta. Siempre estuvo cuando más le necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos", expresó Joana Sanz.



Añadió: "Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, soy increíble. Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma".