Shakira y Lewis Hamilton, de paseo en un bote: las fotos de las que todos hablan

En medio de la gran expectativa por el supuesto lanzamiento que hará Shakira este jueves, los fans no paran de especular luego de que fuera vista por segunda vez compartiendo con Lewis Hamilton, piloto de la Fórmula que ha sido siete veces campeón del mundo.

Mientras algunos medios afirman que el actor Tom Cruise estaría muy interesado en la cantante colombiana luego de coincidir en el Gran Premio de Miami el pasado fin de semana, la artista ha sido captada con Lewis Hamilton en dos oportunidades.

La primera fue de hecho después de la carrera del domingo pasado, pues en la noche Shakira y Hamilton habrían compartido una cena. Luego de esto, el miércoles empezaron a circular fotos en redes sociales de ambos en un bote en Miami, en el que al parecer salieron de paseo.

Shakira and Lewis Hamilton were spotted enjoying a boat ride together in Miami today. pic.twitter.com/aoiYEUx6GI — Pop Hive (@thepophive) May 11, 2023

Las imágenes muestran a una Shakira sonriente y más tranquila, teniendo en cuenta lo difícil que ha sido su último año a raíz de la ruptura con Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos, Milan y Sasha.

La cantante se mudó a comienzos de abril a Miami, Estados Unidos, luego de vivir en España cerca de 12 años.

Desde su llegada a territorio estadounidense, Shakira ha reconectado con viejas amistades y se le ha visto en varios eventos, entre ellos la carrera de Fórmula 1, donde también estuvo conversando con el actor Tom Cruise.

El pasado sábado fue homenajeada como Mujer del Año de Billboard y protagonizó un emotivo discurso.

"Esto es demasiado para mí. Como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. He sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos, somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. A qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez. Llega un momento en la vida de toda mujer en la que uno no depende de nadie para quererse", fueron las palabras de Shakira.

Sus seguidores están pendientes de cada movimiento y se alegran por sus buenos momentos.