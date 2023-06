Shakira y Lewis Hamilton sí están saliendo, revela una fuente

Una fuente aseguró a People que Shakira y Lewis Hamilton “están en las primeras etapas de las citas”, en medio de crecientes rumores por su evidente cercanía, ya que a la cantante se le ha visto en carreras de Fórmula 1 y cenando con el piloto británico.

Según la fuente consultada, Shakira y Lewis Hamilton "están pasando tiempo juntos y en la etapa de 'conocerse'. Es divertido y coqueto".

Sin embargo, People contactó a los representantes de ambos sobre estas declaraciones, pero no respondieron a su solicitud de comentarios.

Los rumores vienen de días atrás cuando Shakira fue vista en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde coincidió con el actor Tom Cruise, sin embargo, horas más tarde habría salido cenar con Lewis Hamilton. Esa misma semana también se les vio compartir en un bote y ambos subieron videos practicando surf.

Luego, el pasado fin de semana, Shakira regresó a Barcelona con el fin de llevar a sus hijos que iban a reunirse con su padre, Gerard Piqué, pero también estuvo en el Gran Premio de España de F1, donde Hamilton quedó en segundo lugar.

“Después del evento, la pareja salió a cenar y tomar algo con un grupo de amigos, incluidos Daniel Caesar, Fai Khadra y Mustafa, quienes compartieron una foto de la salida en su historia de Instagram”, comentó People.

Algo que de inmediato llamó la atención de los seguidores de la cantante es que Lewis Hamilton tenían puesta su mano alrededor de la cintura de ella.

Fue hace un año que Shakira confirmó su separación con el exfutbolista de Barcelona Gerard Piqué, con quien estuvo más de una década y tuvo dos hijos. La artista se mudó a Estados Unidos este año con el fin de iniciar una nueva etapa en su vida, enfocada en su carrera y que ha estado marcada por hits inspirados en su situación sentimental.

El pasado mes de mayo recibió el premio a Mujer del Año de Billboard, donde dio un sentido e inspirador discurso haciendo referencia los momentos difíciles que atravesó.

“Este ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en el que he sentido más que nunca, y muy personalmente, lo que es ser mujer (…) Ha sido un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos más fuertes de lo que pensamos, más valientes de lo que creíamos, más independientes de lo que nos enseñaron a ser”, expresó.

A Lewis Hamilton se le ha relacionado con personalidades como Rita Ora y Nicki Minaj, luego de terminar con su novia Nicole Scherzinger en 2015.

Durante el Gran Premio de España, el piloto dio mucho de que hablar al decir en público: “Necesito encontrar una latina para mí”, lo que para muchos sería una indirecta para Shakira.