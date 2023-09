Shakira y los mensajes detrás de su nueva canción ‘El jefe’: ¿visibilizó la explotación laboral?

‘El jefe’ es el más reciente estreno musical de la cantante Shakira junto al grupo de regional mexicano Fuerza Regida. El video y letra de la nueva canción generaron conversación entre los internautas, pues muchos aseguran que la intérprete de ‘Monotonía’ visibilizó problemáticas como la explotación laboral.



En los primeros minutos del metraje, se puede observar que el vocalista de la agrupación Fuerza Regida cargaba en su espalda una caja pesada, haciendo referencia, dicen varios internautas, a la explotación laboral y a la falta de derechos laborales.

Sumado a esto también destaca la letra de la nueva canción, la cual dice: “Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de puta”.

Otros recalcaron que Shakira quiso hacer énfasis en la migración, pues en una escena puede observársele a bordo de un tren junto a otras personas.

“Que buen mensaje el que nos deja en esta oportunidad la reina Shakira”, “La nueva canción de Shakira, 'El jefe', habla de la explotación laboral que es muy común por parte de las empresas con los patrones. De cómo sueñas en grande, pero falta el salario, por eso decides migrar hasta en el tren "la bestia" del que hace referencia”, “El tren que llaman la bestia, inmigrantes que pasan la frontera y vienen a trabajar a Estados Unidos. Shakira se supera en cada video”, comentaron algunos.

¿Shakira salpicó a su exsuegro?

Otro detalle que llamó la atención del tema musical fue una parte cantada por la barranquillera en la que dijo: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.

Los internautas se pronunciaron sobre este verso afirmando que Shakira no temió en "salpicar" a su exsuegro.

“Era el último que quedaba por recibir, me encanta Shakira atrevida”, “Shakira salpicó a su exsuegro y soporten”, “Arrasó con su exsuegro”, “Quiere acabar con la familia de Piqué”, “Nunca deja de sorprender”, “Habló la patrona, primero a la exsuegra y luego el exsuegro”, dijeron algunos.

