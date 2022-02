Shakira y Piqué celebran sus cumpleaños, ambos nacieron un 2 de febrero

Shakira y Piqué celebran sus cumpleaños este miércoles. La pareja nació el 2 de febrero, pero con 10 años de diferencia.

La cantante barranquillera nació en 1977 y el futbolista de Barcelona en 1987.

La diferencia de edad no ha sido un obstáculo para demostrar el amor que se tienen. Fruto de su relación tienen dos hijos, Milan y Sasha.

¿Cuándo se conocieron Shakira y Piqué?

La pareja se conoció en 2010, año en que España ganó la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Cuando Shakira y Piqué iniciaron su relación surgieron rumores de que no durarían mucho, pues ambos estaban en un buen momento de sus carreras y el tiempo que tenían para estar juntos era muy limitado.

No obstante, la cantante y el deportista han sabido silenciar esos comentarios, ya que su relación se ha mantenido durante los últimos 12 años.

Según contó Piqué durante una entrevista en 2020, él conoció a Shakira en Madrid poco antes de ir a Sudáfrica.

“Le dije que nos encontraríamos en la final. Ella iba a cantar el himno en la ceremonia de clausura y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Perdimos el primer encuentro, pero al final ganamos”, dijo.

En 2017, Shakira compartió en una entrevista con la edición italiana de la revista Vanity Fair que había pensado en dejar su carrera musical.

“Decidí que en cuanto fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación, pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas (madre y artista) y los temores que surgieron. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme y de dejarlo todo”, comentó la artista.

Sin embargo, Piqué descartó esta idea y la animó a continuar.

“Gerard me desbloqueó. Me dijo 'alto' y claro que él nunca permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal afuera y haz lo que sabes hacer’. Tenía razón”, agregó.