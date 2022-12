Shakira y Piqué empezaron coqueteos cuando ella aún estaba con Antonio de la Rúa

"¿Qué temperatura hace en Sudáfrica?". Con una pregunta tan trivial empezó la relación entre el futbolista español Gerard Piqué y Shakira durante el Mundial de fútbol de 2010, explicó la pareja de la cantante colombiana.

En una entrevista emitida el jueves por la televisión catalana TV3, el central del FC Barcelona desveló el inicio de su romance con Shakira, con quien tiene dos hijos, tras conocerse durante la grabación del videoclip de la canción del Mundial 2010 "Waka-Waka".

"Un día le escribí porque ella ya estaba en Sudáfrica para cantar en la inauguración del Mundial y nosotros llegábamos más tarde. Entonces le pregunté: 'oye, ¿qué temperatura hace en Sudáfrica?'".

"Es la típica pregunta estúpida. Una respuesta normal sería 'hace mucho frío, tráete un abrigo' pero me hizo una parrafada detallándome el frío que hacía a cada hora. Y yo me dije 'esto no es normal'", relató.

La pareja siguió en contacto telefónico durante la Copa del Mundo pero para volverse a ver España tenía que llegar a la final, en la que Shakira volvía a actuar.

"Yo le dije: 'si tenemos que llegar a la final para verte, llegamos y de paso la ganamos'", prosiguió Piqué, titular en la victoria 1-0 ante Holanda que dio a España su única Copa del Mundo.

Según relató el futbolista de 29 años, ambos eran conscientes de que meterse en esa relación "era un lío muy grande" pero estaban convencidos de que iba a durar.

"Ella estaba en pareja. Pero si lo haces, lo haces bien, no para que sea una tontería de cuatro días", explicó Piqué, describiendo a Shakira como "la mujer de su vida".

Ambos viven junto a sus hijos Milan, de 3 años, y Sasha, de uno, en Barcelona, donde ella "está encantada".

El mayor parece haber heredado la pasión por el fútbol del padre: "se sabe todos los equipos, ve cualquier partido, se sabes los números de los jugadores, lo sabe todo".

Pero en la relación existe todavía una deficiencia importante: Piqué todavía no conoce Colombia. "Tendré que ir pronto, ya son seis años juntos y todavía no conozco su casa", reconoció.