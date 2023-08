Shakira y Piqué, ¿hicieron las paces al final?

Al parecer, la temporada de enemistad entre Shakira y Piqué ya llegó a su fin. Fuentes cercanas a la cantante colombiana y al jugador español le contaron a Vanitatis , ala de entretenimiento de El Confidencial, que las personalidades ya 'llevan la fiesta en paz', todo por el bienestar de sus hijos, Milan y Sasha.



"Están cumpliendo el convenio de separación a rajatabla, ya no hay discusión ni problema alguno. Es así, no hay problema alguno, podéis informar tal cual", dijeron al medio personas cercanas a Shakira y Piqué.

Mientras el exjugador del FC Barcelona mantiene un noviazgo con Clara Chía , Shakira ha cosechado gran éxito por cuenta de sus canciones: 'Te felicito', 'Monotonía' y 'Sesión #53' (en colaboración con Bizarrap). Como si no fuera suficiente, la barranquillera también brilló junto a Karol G en 'TQG' y en 'La copa vacía', tema que interpretó con Manuel Turizo.

Con 'Acróstico', sencillo que dedicó a sus hijos, la artista le sacó unas cuantas lágrimas a sus fanáticos. En una entrevista para la revista People, Shakira habló sobre su vida en Miami, los momentos más difíciles de su ruptura con Gerard Piqué, los amores de su vida y sus fuentes de inspiración que le han ayudado a seguir adelante a pesar de que su mundo “se estaba desmoronando”.

De acuerdo con la cantante barranquillera, que encabeza la lista de Los 50 más bellos de 2023, sus padres han cumplido un papel fundamental a lo largo de su vida: "Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo". Un amor que se ha mantenido fuerte y que ha sido notablemente correspondido en las diferentes etapas de la artista.

Según contó Shakira, su padre, William Mebarak, voló hasta Barcelona cuando “estaba consumida de tristeza” por su separación con el exfutbolista Gerard Piqué. Estando allí, resultó gravemente herido en un accidente mientras estaba en la primera comunión de Milan, el hijo mayor de la pareja.

Esto sucedió a mediados de 2022, cuando después de 12 años juntos, Shakira anunció que se estaba separando del padre de sus hijos, mientras que su propio padre se enfrentaba a una grave crisis de salud tras caerse dentro de la casa. “Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”, recuerda la artista.

"Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado".