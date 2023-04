Shakira y su mensaje a Carlos vives: "Lo que has hecho por Colombia no lo han conseguido políticos"

Shakira se robó todos los aplausos en redes sociales después de que dedicara unas emotivas palabras a Carlos Vives, cantante y amigo íntimo de la barranquillera.



La intérprete de 'Antología' homenajeó la carrera artística de Vives. Según Shakira, su legado es inolvidable por la forma como ha representado a Colombia por 30 años.

"Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser", escribió Shakira.

"Tú le has llevado a niños, a ancianos y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma, un pedazo de nosotros en cada canto. Nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos y cuánto y con qué fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra", añadió.

Carlos Vives reaccionó de inmediato al mensaje de Shakira: "Nos has dado a los colombianos tanto de tu alma y tanto orgullo que solo queremos verte sonreír, querida amiga. Te mereces el amor más lindo y ser feliz para alegría de Sasha y Milan, que están en una edad maravillosa, para que el mundo entonces siga disfrutando de tu música y tu energía. Tu mensaje es la canción más hermosa que nadie escribirá nunca de mí ¡Gracias! Hasta que nos volvamos a encontrar, yo sigo aquí mirándote entre el mar y la sierra que siempre te esperan. Te quiero ❤️".

¿Cuándo declarará Shakira en el juicio por supuesto fraude fiscal en España?

Shakira podrá seguir el juicio por supuesto fraude fiscal , entre 2012 y 2014, desde Miami, Estados Unidos. Según el magistrado encargado del caso, la artista barranquillera solo tendrá que ir a presentarse a juicio en Barcelona, España, en el momento en que tenga que declarar

De acuerdo con el diario El País de España, el tribunal le permitirá a la cantante colombiana ausentarse de todas las sesiones del juicio por fraude fiscal que se adelanta en su contra y solo tendrá que acudir personalmente el día que le toque declarar, como acusada, por el presunto fraude de 14,5 millones de euros, es decir, la cita sería a finales de noviembre.

Mientras tanto, Shakira seguirá el curso del proceso, con señal en directo, desde su casa en Miami, donde reside ahora con Milán y Sasha, los hijos que tuvo con Gerard Piqué.



Cabe recordar que la artista fue enviada a juicio en España por seis delitos fiscales. Las autoridades de ese país piden 8 años de cárcel y una multa de casi 24 millones de euros.



"Se acuerda la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Barcelona... contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll, como presunta autora" de seis delitos contra la Hacienda Pública, indicó el auto de un tribunal de la periferia de Barcelona fechado el 19 de septiembre de 2022.

Dicho tribunal no le impuso ninguna medida cautelar hasta el juicio.