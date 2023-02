Shakira y su primera entrevista tras separarse de Piqué: “Tengo que estar más fuerte que una leona”

Shakira , una de las cantantes más influyentes del último tiempo, habló en una entrevista realizada por un canal de televisión de México. Allí la barranquillera, por primera vez, hizo referencia a la ruptura con Gerard Piqué.

En el programa En Punto del medio de comunicación N+, la barranquillera dialogó con el periodista Enrique Acevedo sobre los pormenores del fin de su relación con el exfutbolista español y padre de sus dos hijos, Milan y Sasha.

Al principio de la entrevista, Shakira hizo referencia a su trabajo como artista: “A través de mis canciones he sentido que tengo el deber para usar mi voz y prestársela a aquellos que no pueden hablar. Las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad, en un punto en el que el apoyo que podamos recibir es muy relevante, es importantísimo”.

Posteriormente, parafraseó a Madeleine Albright, exsecretaria de Estado de Estados Unidos: “Hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras y estoy completamente de acuerdo”.

Sobre la canción que pudo haber partido en dos su carrera musical, la ‘Sesión #53’ que realizó al lado de Bizarrap, Shakira manifestó que el tema fue una catarsis.

“Entré al estudio de una forma y salí de otra, es una de las cosas que más le agradezco a Biza, me dio el espacio para desahogarme, un espacio necesario para mi propia sanación y mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no tuviera esa canción”, dijo.

Sobre lo que generó esa canción, Shakira manifestó que cambió su vida, pues rompió ese paradigma que antes dictaba que una mujer debía soñar con tener un esposo e hijos.

“Estoy en el centro justo, creo que yo también compraba esa historia, de que una mujer necesita a un hombre para completarse, a una familia, también tuve ese sueño de una familia, que los hijos contaran con padre y madre bajo el mismo techo. No todos los sueños se cumplen, pero la vida encuentra una manera de compensarte y creo que conmigo lo hizo con estos dos niños maravillosos. Esa fábula de que una mujer necesita a un hombre, aunque he sido demasiado dependiente emocionalmente de los hombres, debo confesarlo, he sido una enamorada del amor, creo que esa historieta he logrado entenderla desde otra perspectiva. Sentir que me basto a mí misma, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida”, recalcó.

Escuchar a SHAKIRA siendo tan honesta y revelando su lado más vulnerable me hace respetarla muchísimo más.



No hay nada más valiente que la sinceridad, sobre todo cuando vives momentos difíciles.



Además, indicó que el proceso de separación con Piqué le ayudó a encontrar esa parte de ella misma que estaba un poco perdida: “He logrado sentir que soy suficiente, ahora me siento completa, porque siento que dependo de mí misma, tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona”.