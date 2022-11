Shakira ya no estaría en el Mundial Qatar: hay dos versiones, una tiene que ver con Piqué

Varios medios europeos aseguraron que Shakira ya no se presentaría en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022, que dará inicio el próximo domingo 20 de noviembre, al parecer, por decisión propia. De ser cierto, la intérprete de 'Monotonía' se sumaría a Dua Lipa, quien también rechazó participar en el evento más importante del fútbol internacional.



"La cantante colombiana no ha hablado de forma oficial sobre su rechazo, pero desde su entorno se ha confirmado que no participará en el show previo al primer partido entre la selección anfitriona y Ecuador", informó El Mundo .

¿Por qué razón Shakira no actuaría en el Mundial de Qatar?

Según dichos medios, los motivos tendrían que ver con la violación de derechos humanos y el rechazo a la comunidad LGBTIQ+ en Qatar. Por otro lado, hay quienes aseguran que el difícil proceso de separación con Piqué sería otro factor para que Shakira se abstuviera a presentarse en el Mundial.

"Si bien Qatar 2022 sería una buena oportunidad, al parecer la herida para Shakira está más que abierta. Y subirse al mismo escenario donde ha nacido el amor, hoy en día para ella sería doloroso. Un ‘adiós para siempre’ que quizás no esté lista para dar del todo", dijo la revista argentina Caras .



Y es que Dua Lipa y Rob Stewart también manifestaron su rechazo a participar en el Mundial. La artista estadounidense dijo lo siguiente: "Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando se ganó el derecho a organizar el Mundial".

"Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé porque no está bien ir", afirmó el cantante Rod Stewart, para el medio The Sunday Times, cuando le preguntaron sobre la falta de derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Qatar.