Shannen Doherty, actriz de Embrujadas, reveló que el cáncer llegó a sus huesos: "No me quiero morir"

Shannen Doherty, actriz de 52 años, ha enfrentando por varios años una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que cada vez la ataca con más fuerza. A mediados de este año la mujer ya había revelado que tenía metástasis en el cerebro y ahora sorprende revelando que el cáncer llegó a sus huesos.

La actriz concedió una entrevista a la revista People en la que, nuevamente, se convirtió en un ejemplo de fuerza para otros pacientes. A pesar de sobrellevar un cáncer de mama en etapa cuatro, la más grave, Doherty aseguró a la publicación que "no me quiero morir".

"No he terminado con la vida. No he terminado con el amor. No he terminado con la creación. Todavía no he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor", aseguró la famosa, revelando que tiene la esperanza de recuperarse y seguirá trabajando para ello.

Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer por primera vez en 2015. Aunque logró enfrentar la enfermedad, en febrero de 2020 regresó con más fuerza a su cuerpo. Tras tres años, el cáncer se ha propagado en su cuerpo y recientemente llegó a sus huesos.

"Cuando te preguntas: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué tengo cáncer’ y después ‘¿Por qué ha vuelto mi cáncer? ¿Por qué estoy en fase cuatro?', eso te hace mirar por un propósito mayor en la vida", aseguró la actriz en la entrevista.

En meses pasados Doherty enfrentó la extirpación de un tumor a causa de esta enfermedad que sigue creciendo en su organismo. Para la actriz es difícil creer que en pleno final del 2023 y con los avances en el área de la medicina todavía no exista una cura para el cáncer.

"Para mí es una locura que todavía no tengamos una cura", aseguró Shannen Doherty en la entrevista con la revista internacional. Incluso señaló que está dispuesta a participar en ensayos clínicos para avanzar en los tratamientos y la búsqueda de algún tratamiento.

También quiso resaltar que, a pesar de su diagnóstico, sigue trabajando y próximamente presentará un nuevo podcast. "La gente asume que esto implica no poder andar, no poder comer, no poder trabajar ... Te jubilan muy rápido: ‘Estás acabado, estás retirado’, y no, no lo estamos".