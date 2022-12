¿Sharon y Ozzy Osbourne se separaron?

Según el primer medio, fuentes cercanas a la familia aseveran que Sharon está viviendo en el Hotel de Beverly Hills, California, mientras que Ozzy se está quedando en una casa rentada.

Por su parte The Huffington Post dice que las cosas no van del todo bien y que, en días pasados, Sharon fue vista sin su anillo de matrimonio durante un paseo con su hija Kelly.

La página de Daily Mail publica, este lunes, imágenes de un trasteo en las que aparece Sharon.

La pareja, que aún no desmiente la noticia, lleva 31 años de matrimonio.