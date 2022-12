A Esperanza Gómez le cerraron la cuenta en Instagram y ella dice no saber por qué

El perfil, que tenía 3 millones de seguidores, se encuentra suspendido. La red social no se ha pronunciado al respecto.

La actriz porno, desde otra cuenta, habló de lo sucedido y declaró desconocer los motivos.



Una publicación compartida de Esperanza Gomez (@esperanzagomezplus) el 30 de Oct de 2017 a la(s) 3:49 PDT

"Estoy supertriste porque perdí casi tres millones de seguidores y todo porque Instagram decidió cerrarme la cuenta. No sé el motivo porque no me volvieron a censurar fotos”, dijo.

En varias oportunidades, la colombiana había sido objeto de advertencias y despublicación de imágenes subidas de tono.

Ella aseguró que debido a las sanciones se había abstenido de publicar imágenes explícitas, pese a la insistencia de sus seguidores.