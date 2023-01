“A mí me gusta mucho el reguetón y lo disfruto, pero no haría una canción”: Juanes

El cantante paisa está de visita en Colombia promocionando su nuevo éxito musical.

El sencillo ‘Querer mejor’, balada que interpreta al lado de Alessia Cara, es el más reciente lanzamiento del artista Juanes.

La canción, que tiene una letra bastante romántica, fue todo un reto para el antioqueño.

“La verdad es que hace mucho tiempo no sacaba una balada, varios años ya, entonces esta canción con Alessia me parece muy especial por eso, porque es diferente y porque el mensaje que tiene es muy importante para mí, que es el mensaje de reflexionar sobre si estamos aprendiendo a amar en este camino o no”, relata el artista.

Cumbia, rock, balada y hasta vallenato se le ha medido a cantar Juanes a lo largo de su carrera al lado de diferentes artistas sin perder sus raíces, pero ¿cantaría reguetón?

“No, no. A mí me gusta el reguetón y lo disfruto mucho, pero siempre he dicho que para hacer eso hay que tener el alma. Yo aprecio algunos elementos como el dembow y me encanta que lo puedo traer a mi música, pero no haría una canción de reguetón como tal”, aclara.

La música de Juanes ha transcendido a tal punto que fue fusionada y convertida en melodías de cuna, para que los más pequeños disfruten de sus creaciones.

“Yo me enteré, de hecho, por las redes sociales, yo ni siquiera sabía que eso había salido, pero yo si sabía porque cuando mis nenes estaban chiquitos yo compraba en Youtube el de reggae, el de Pink Floyd. Cuando yo vi mi música ahí yo dije ¿what? (Sic). Lo primero que pensé es que ‘ojalá esté bien hecho por favor’ y empecé a escuchar las canciones, así como a cantar las canciones y yo dije wow”, cuenta el musico.

El ganador de 24 premios Grammy Latino siempre se reinventa y está al ritmo de la industria musical sin perder su esencia, esa que lo catapultó a la fama.

“Yo creo que me gusta mucho también ver lo que pasa y aprender de la industria. Me gusta la música de todo tipo, desde el heavy metal hasta el reguetón, me gusta la buena música que es relativa para cada quien. Lo que yo siento que puedo como apropiar y usar para mi música lo traigo y voy como que buscando los nuevos artistas para poder entender qué está pasando también y ver cómo me puedo reinventar”.