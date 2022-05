Abogada de Johnny Depp cuestionó a Amber Heard por cuchillo que le dio en su cumpleaños

Los abogados de Johnny Depp concluyeron el interrogatorio de la exesposa de su cliente, la actriz Amber Heard, que buscaba retratarla como la agresora en la volátil relación entre los dos artistas.

Bajo interrogatorio, Heard, de 36 años rechazó las acusaciones de ser la instigadora de la violencia en la pareja, en un matrimonio que duró del 2015 a 2017.

Publicidad

"Nunca agredí al señor Depp ni a nadie con quien yo estuviera relacionada de manera romántica", explicó Heard al jurado en el día número 17 del caso iniciado por Depp en el que acusó a su exesposa de difamación.

Depp, durante cuatro días en el banquillo de los testigos, niega haber golpeado a Heard y reclama que era ella la que frecuentemente iniciaba la violencia.

"¿Es su testimonio bajo juramento, que usted nunca agredió al señor Depp, como primera agresora?", la interrogó Camille Vásquez, abogada de Depp.

"Traté de defenderme a mí misma cuando podía", insistió Heard. "Pero fue después de varios años de no haberme defendido".

Publicidad

"Hubo muchas ocasiones en las que usé mi propio cuerpo para defenderme, y eso incluía balancearme donde pudiera. Si eso significaba poder escapar, absolutamente", declaró Heard.

En una grabación de audio escuchada por el jurado, Heard admitió empezar una pelea física con Depp en una ocasión, pero insistió en que ella no lo golpeó.

Publicidad

"Estás bien. No te hice daño", dice ella en la grabación. "Eres como un bebé".

El equipo legal de Depp también la cuestionó por un cuchillo que le dio de cumpleaños al actor en 2012, cuando supuestamente ya se presentaban los episodios de violencia.

"¿Ese es el cuchillo que le dio al hombre que la estaba maltratando, ¿verdad, Sra. Heard?", preguntó Vásquez.

"Sí, ese es. No me preocupaba que me apuñalara cuando se lo di, eso es seguro", contestó la actriz.

Publicidad

Heard también fue interrogada por los abogados de Depp sobre una presunta agresión a la que fuera novia de Depp, Tasya van Ree, en el aeropuerto de Seattle, en 2009.

Heard niega haber hecho tal cosa y dijo que esa acusación fue parte de una campaña de "desprestigio" de parte de Depp.

Publicidad

También se le preguntó a Heard por qué creía que Depp, durante todo el tiempo que estuvo en el banquillo de los testigos se negó a mirarla directamente: "Porque es culpable" dijo ella. "Él sabe que está mintiendo".

Durante su testimonio, Heard dijo que Depp podía convertirse física y sexualmente en un "monstruo" abusivo cuando estaba tomando.

La actriz dijo que solicitar el divorcio fue "lo más duro que jamás he tenido que hacer", e insistió en que "fue muy duro porque amaba a Johnny demasiado".

Heard dijo que la misma semana que solicitó el divorcio también buscó una orden de restricción debido a que su exesposo le arrojó un teléfono celular a la cara.

Publicidad

La juez del caso, Penney Azcarate, programó los argumentos de cierre para el 27 de mayo, tras lo cual quedará en manos del jurado.