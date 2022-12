¿Abusan de filtros al subir fotos en redes? Famosos colombianos se confiesan

La ‘crespa’ Martínez, Sebastián Yatra, Carlos Vargas, Johanna Fadul y Vaneza Peláez hablan de las aplicaciones móviles que usan para mejorar las fotografías.

Algunos prefieren no poner ningún retoque, pero otros optan darle color a su piel.

“El Photoshop que es rapidito para esos granitos y esas manchitas de la cara que no nos gusta la arruguita y la cosa, ahí está la aplicación. Toca tener cuidado y no excedernos con ellas”, asegura la ‘crespa’ Martínez.

Por su parte, Sebastián Yatra dice: “me pongo a veces un poquito más de color porque soy muy blanco y pues como vivo en Bogotá”.

La actriz colombiana Johanna Fadul dice que solamente “cuando no me gusta la foto le cambio el filtro” y que siempre intenta “montarlas natural”.

La presentadora Vaneza Pelaez asegura que le “gusta desenfocar cosas, resaltar colores. Me gustan las fotos blanco y negro”.

Y el presentador Carlos Vargas revela: “me quito ahora la camiseta porque ahora puedo lucir el cuerpo sin pena y me pongo la nueva ropa que compré porque ya me puedo poner lo que me gusta. Yo no retoco foto, esos complejos de las modelos, reinas”.

Según el psicólogo Ricardo Jaramillo, todos necesitamos un poco de reafirmación. De ahí que se busque aprobación en las redes con un ‘Me gusta’ o un comentario. El problema es cuando se vuelve una necesidad.

“Entre más me muestro, más exhibo lo que me falta, entre menos muestro es que tengo muchas cosas guardadas. Si exhibo mucho por esa red social estoy diciendo mira como soy de lindo pero el resto está demostrando vacío y que esa es la forma de canalizar la angustia que le genera ese vacío en diferentes áreas de su vida”, afirma Jaramillo.