Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ ya salió de la UCI y sigue luchando contra el coronavirus

El actor Giovanni Suárez, quien encarna a Benito Santos en ‘Pasión de Gavilanes’, estuvo internado en la UCI durante dos semanas por complicaciones debido a la infección de coronavirus .

“Viví momentos muy tristes, de demasiada depresión, momentos que pensé que ya no daba más. Hasta ahora me puedo sentar y medio respirar, fueron momentos muy tristes cuando estaba boca abajo”, comentó en un video.

Durante los días que estuvo en cuidados intensivos, sus tres hijos y su esposa esperaban en casa buenas noticias y por ellos, dice, sigue dando la pelea.

“Me han dicho que yo soy un milagro porque todo el tiempo estuve ahí para intubarme. Esta enfermedad es muy engañosa tiene unos picos, me dicen los doctores, y yo ahí voy, en medio de esos picos”, agregó.

Hace 2 días lo trasladaron a una habitación en la clínica de La Sabana, donde está en proceso de recuperación.

“Estoy todavía hospitalizado como pueden ver. Tengo estos brazos vueltos nada porque me viven canalizando, buscando venas. Anoche me tomaron un TAC, hay una complicación en el pulmón, esperan que no haya consecuencias, pero nada, miren, agarrado de la mano de Dios, no me suelto”, puntualizó.