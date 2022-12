Actor de Rápidos y furiosos, entre lágrimas, acusa a ‘la Roca’ de dividir a “familia” de la película

Tras meses de penurias, Tyrese Gibson no pudo más y estalló en Facebook. Dejó claras sus diferencias con Dwayne Johnson y reveló un doloroso drama familiar.

El actor vive una compleja pelea jurídica con su exesposa, Norma Mitchell, con quien solo estuvo casado 10 meses y tuvo una hija. La custodia de la menor de 9 años se ha complicado debido a acusaciones de presunto maltrato que Mitchell formuló en contra del artista.

En un video subido a la red social, Gibson contó que se encuentra en la bancarrota debido no solo al proceso que enfrenta con su expareja, sino además por las dilaciones en la grabación de la octava parte de Rápido y furioso.

Gibson acusó con nombre propio a ‘la Roca’, quien retrasó el proyecto al aceptar rodar un proyecto paralelo (spin-off) de la saga.

Adicionalmente, el actor desnudó su alma y dijo sufrir porque lleva dos meses sin poder ver a su pequeña. El distanciamiento se debe a una orden de alejamiento que obtuvo su expareja.

En la publicación en Facebook, el actor le habló directamente a la niña.

“Estoy casi sin dinero, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a liquidar y perderlo todo. No soy cantante, no soy un actor, no soy un hombre con posesiones materiales, soy el papá de Shayla”, declaró Gibson.

El testimonio de una empleada doméstica, no obstante, podría tumbar la restricción que pesa sobre el artista para ver a su hija.



En el video, el actor pidió ayuda a sus amigos. La publicación se acerca al millón de reproducciones en Facebook.

Adicionalmente, Gibson aseguró que no participará en el rodaje de nuevas partes de ‘Rápidos y furiosos’ si Dwayne Johnson continúa siendo integrante del reparto. La amenaza fue hecha en Instagram:



Posteriormente, el actor declaró que no se pronunciará más sobre ‘la Roca’, que habló con asesores del artista, pero que mantiene su molestia.