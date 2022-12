Actriz española asegura que Harvey Weinstein la violó dos veces 

Los abusos se produjeron en 2010, según Paz de la Huerta. El director habría abusado de más de cien mujeres.

Las declaraciones de la artista fueron entregadas a la revista Vanity Fair.

La primera agresión habría tenido lugar en noviembre de 2010, cuando Weinstein se ofreció a llevarla a su apartamento después de una fiesta en la que estaban. Al llegar, el productor le insistió que subieran para tomar un trago:

“En cuanto entramos empezó a besarme, me empujó contra la cama, se bajó los pantalones y me levantó la falda. Me asusté, no fue consensuado, ocurrió muy rápido. Entró dentro de mí. Y cuando terminó me dijo que me llamaría. Yo tan solo me quedé tumbada, en estado de shock”, dijo la denunciante.

El segundo episodio se habría presentado solo unas semanas después, Harvey llegó ebrio al hogar de la actriz, ella que también estaba borracha lo dejó entrar. Ella afirmó que ese día no se encontraba en condiciones de resistir por lo que también era una violación.

El sargento de la Policía de Nueva York Brendan Ryan declaró, “Estamos al tanto de las denuncias, lo estamos investigando de manera activa”.

Paz de la Huerta, de 33 años, es reconocida por su participación en la serie “Boardwalk Empire” y en el filme “Enter the Void”.

La denuncia de la española se une a otras de cientos de mujeres por violencia sexual de parte de Weinstein. La directora italiana Asia Argento publicó en Twitter un recuento de las víctimas del productor: 94 fueron acosadas y/o abusadas y 14 fueron violadas.

En su defensa, Weinstein ha dicho que todas las relaciones fueron totalmente consensuadas y que se encuentra en terapia para tratar su problema.

