El sindicato de actores más grandes de EE. UU. advirtió presiones para que los artistas no se presenten a otras ceremonias previas a la de la Academia.

Hasta ahora, los organizadores de los Premios Óscar no se han pronunciado.

El sindicato celebrará sus Premios SAG en Los Ángeles, el próximo 26 de enero.

En contexto:

Kevin Hart no da su brazo a torcer y descarta presentar los Premios Óscar