Adivine qué video no se verá en la entrega de premios MTV

Universal y MTV se echan mutuamente la culpa de que ‘Despacito’, el clip más visto hasta ahora en el mundo, no fuera nominado.

Según la cadena musical, el súper popular video no aparece en la categoría de videos musicales porque no fue enviado para su consideración, pero Universal Music Latin Entertainment dice que MTV le pidió a su sello enviar el video hasta la semana pasada, dos semanas después de que se anunciaran los nominados.

“¿Que si estoy molesto porque no nominaron la canción? No, no lo estoy. ¿Que si me hubiera gustado que la nominaran? Claro que sí, algún día se me haría fantástico estar en esta nominación”, dijo Luis Fonsi sobre el incidente.

