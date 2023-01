Al ritmo de Pitbull, John Travolta se le midió a bailar reguetón

El actor, que durante los 70 enamoró a más de una con sus movimientos, vuelve a la pista con el género urbano. ¿Cómo le fue?

¿Quién no se acuerda de sus espectaculares movimientos en 'Brillantina' de los años 70?

Ya han pasado cuatro décadas de la exitosa película que es un clásico. Ahora 41, años después, John Travolta sorprende a sus seguidores en una nueva pista, en la que baila al ritmo del reguetón de Pitbull’.

Los movimientos de Travolta también son muy recordados por bailotear descalzo, junto a Uma Thurman, la canción ‘You never can tell’, en la película Pulp Fiction.