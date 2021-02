Alfredo de la Fe, Ley Martin y otros ‘duros’ de la salsa recuerdan anécdotas con Johnny Pacheco

Johnny Pacheco ha dejado un gran vacío en la industria musical , su aporte a la salsa lo convirtió en un referente. Interpretaba instrumentos, dirigía orquestas y escribía canciones, todo un prodigio en el repertorio latino.

Su legado musical está representado por pegajosas tonadas, conocidas en todo el mundo, como su famoso tema ‘Acuyuyé’. Ley Martin, experto en música y amigo de Pacheco, cuenta que “en lenguaje ñáñigo significa ‘alegría’, esa canción en formato charanga fue su primer éxito, por allá en 1959”.

Alfredo de la Fe, quien hizo parte del universo de la Fania con su violín, recuerda cómo era el artista dominicano: “Johnny tenía unos apuntes que lo hacían a uno reír, y yo siempre he dicho que los ensayos de la Fania creo que eran mejor que las presentaciones, porque en los ensayos estábamos alegres, unidos. Johnny se me acercaba y me tarareaba frases de violín en el oído para que yo lo hiciera en los conciertos”.

Para Alfredito, como es conocido popularmente, “el legado que nos dejó es que el profesionalismo va por encima de todo, que uno tiene que respetar a su público y que cuando uno se sube a una tarima tiene que darle lo mejor de cada uno”.

“Coger el Yankee Stadium cuando ninguna agrupación de esa música había tocado ahí, y llenarlo totalmente, hace que la salsa se dispare al mundo entero. Ya después vino Japón, vino África”, señaló el músico en referencia a la histórica presentación de la Fania en el estadio de los Yankees de Nueva York en 1973.

Agrega Ley Martin que “se esperaban unas 10 mil personas, pero llegaron 60 mil”.

El gran Johnny Pacheco fue un genio que pasó su vida entera en estudios de grabación y conciertos, pero terminó sus últimos días, como dicen sus allegados, en la pobreza, “sin plata, pobre, muy mal, la segunda fortuna él la perdió con su primera esposa, el perdió la Fania, perdió los derechos de autor, perdió los derechos de producción, las cintas que el grabó”, complementa el melómano.