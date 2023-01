Amanda Dudamel habla de Colombia y de su padre, el exfutbolista Rafael Dudamel

Tras haberse coronado como virreina universal de belleza, Amanda Dudamel se siente plena, feliz y satisfecha por lo logrado, y muy emocionada por los retos que vienen. Luego de conocer el resultado del certamen, el abrazo de la virreina Amanda Dudamel con su padre traspasó fronteras.

“Fue un momento muy emotivo. Mi papá estaba todavía como en shock con la noticia, yo no me explico por qué mi reacción fue tan positiva. Mi sonrisa no sé, no se borraba y cuando lo abracé y vi que él estaba triste, simplemente le dije: ‘Papi, esto es nuestro triunfo, este era el triunfo que Dios tenía para nosotros y yo estoy muy feliz, estoy tranquila, te lo juro’. Y allí él me manifestó que su tranquilidad iba a ir de la mano de la mía”, aseguró.

Los consejos de su papá, el reconocido profesor Rafael Dudamel, fueron definitivos en esta experiencia.

“El mayor consejo que me pudo haber dado él es que la disciplina es clave y que los valores de casa, de hogar, son innegociables. Esa es su palabra, lo recuerdo siempre y me mantengo aferrada a eso”, manifestó

Amanda Dudamel no solo se llevó el título de virreina universal de la belleza, ahora es la mujer que representa una belleza especial en Latinoamérica.

“Ahora, a cualquier persona que me encuentro en la calle, simplemente me dicen: ‘Amanda, te felicito, lo hiciste superbién, tú eres mi reina en el corazón’. Eso me puede llenar más que cualquier corona en este planeta”, contó.

Del momento de la coronación, dice que se sentía en confianza, más no confiada en que se llevaría la corona.

“En confianza conmigo misma, en confianza con mi participación y mi desempeño durante toda la competencia, en confianza con las sensaciones que tenía en ese momento, pero solamente Dios sabía cuál iba a ser el resultado final y el jurado, por supuesto, que quedó en sus manos la decisión”, señaló.

Estaba muy satisfecha Amanda Dudamel, virreina universal de belleza.

“Hubiese sido diferente tal vez si yo me hubiese guardado algo por dentro, ¿sabes?, y hubiese tenido que decir tal vez tenía que responder de esta manera, o tal vez tenía que caminar de esta otra, pero no, en ese momento yo me sentía en plenitud, de verdad que te puedo decir con total sinceridad que me sentía ganadora. Ya el triunfo o no de la corona, más allá que el triunfo, el alcanzar la corona o el título o no, no iba a definir si yo había ganado”, agregó.

Sobre sus sueños dice que los mantiene vigentes.

“Yo lo mismo que hubiese querido hacer con la corona lo voy a hacer sin la corona, eso es clave para mí. Por supuesto, en un escenario iba a ser con la organización Miss Universo y ahora va a ser tomando mi rumbo de manera independiente, pero mi tema y mi base siempre ha sido mi profesión, el diseño de modas, mi trabajo en cuanto a sostenibilidad social y ambiental”, reflexionó.

Para esta diseñadora de modas venezolana, de 23 años y becada de una universidad italiana, los retos que vienen son los que más la emocionan.

“El certamen de belleza es una plataforma que te permite exhibirte como ser humano, como mujer, y es muy bonito porque a diferencia del modelaje, por ejemplo, cuando tú eres modelo, tú exhibes un producto, cuando tú eres una reina de belleza, tú estás exhibiendo tu esencia”, indicó.

Por eso, también agradece los aprendizajes que este certamen le dejó. “No se trataba de una cara bonita, no se trataba de un concurso de belleza y ya, es un concurso de belleza que integralmente te prepara una manera muy completa como mujer”, anotó.

Estás llevando un mensaje verdaderamente Amanda Dudamel.

“Está bien que te veas estéticamente bien, pero cuando hablas, comunicas, conectas con la gente, estás llevando un mensaje verdaderamente. ¿Cuál es el legado que quieres dejar?, ¿cuál es ese propósito que quieres cargar contigo? Yo siempre digo que todos en esta vida venimos con un propósito, pero es nuestra responsabilidad identificarlo y actuar en pro de él”, afirmó.

Dice que a Colombia la lleva en el corazón, no solo por el vínculo futbolero de su padre con Colombia, sino porque vivió en nuestro país y también tiene familia colombiana.

“Cuando yo nací en Mérida, en mi ciudad, en Venezuela, nos mudamos inmediatamente a Colombia. Viví muchos años de mi infancia en Colombia. Siento esa tierra muy cercana. Dos de mis hermanos son colombianos y tengo un hermanito en camino que va a ser colombiano, también tengo familia colombiana y he vivido tantas experiencias bonitas allá que lo siento como un país hermano, lo siento muy muy muy allegado. Agradezco todo el cariño que le han brindado a mi papá durante toda su carrera y el que hoy me brindan a mí también”, relató.

Su mayor reto, en esta aventura de representar a Venezuela en Miss Universo, dice que fue descubrir el estilo de reina que quería ser, uno muy diferente al de una reina tradicional, uno que conectara con su esencia, el mismo que la llevó al podio de las más bellas del planeta.

