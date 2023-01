‘Amigo de nadie’, la película imperdible de este fin de semana en las salas de cine

Se trata de una historia sobre la Colombia de los 90, basada en el libro de Juan José Gaviria y Simón Ospina.

La producción es apoyada por Caracol Televisión.

A finales de los años ochenta e inicios de los noventa, Medellín era una ciudad peligrosa a causa del narcotráfico y las bandas que mandaban en la ciudad.

En ‘Amigo de nadie’ se cuenta esta historia en la que Juan Pablo Urrego representa a ‘Julián’, un joven heredero de la fortuna de una importante familia paisa que cree que la solución a todos sus problemas es matar a las personas que se convierten en un obstáculo.

“Un joven que estaba bien, que pertenecía a un estrato social alto, que podía tener una vida tranquila pero resolvió los problemas de la misma manera que la sociedad los estaba resolviendo en los 90”, cuenta el actor.

Juan Pablo Urrego hoy con 33 años vivió aquella época en Medellín. Fue tan fuerte que marcó su vida y la recuerda.

“Bombas que explotaron cerca de mi casa, atentados que sucedieron, tengo hermanos mayores y me acuerdo de ellos, que mis papás no los dejaban salir en ciertos momentos, no podían ir a conciertos o fiestas; había digamos una especie de toque de queda”, recuerda.

No es una película sobre narcos, tiene que ver esos coletazos.