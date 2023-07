Anahí hace sorprendente revelación tras sufrir accidente en el oído: se refirió a la gira de RBD

La cantante Anahí hizo una actualización de su estado de salud y aseguró que no se ausentará de la gira de RBD, que iniciará el próximo 25 de agosto.

Aunque la mexicana manifestó que todavía no escucha tras sufrir el accidente en el oído mientras le diseñaban el audífono que usaría en la gira, indicó que pronto debe estar totalmente recuperada.

No obstante, dijo que en caso de que esto no se dé, no piensa ausentarse del tour y confía en que su otro oído le ayude a dar lo mejor en el escenario.

¿Cómo fue el accidente de oído de Anahí?

Anahí contó que el hecho tuvo lugar mientras le estaban haciendo el molde para sus in-ears (auriculares intraurales). El material del aparato se rompió y lo jalaron hasta lograr sacarlo de su oído.

Manuel Velasco, esposo de Anahí, compartió en redes sociales un video donde se ve a Anahí quejándose por el dolor. Además, en el clip el médico de la artista da más detalles del accidente y brinda algunas recomendaciones.

"No sé ni qué decir, solo espero que no le pase a nadie más", expresó el esposo de la intérprete de 'Sálvame'. "Seguramente utilizaron mucha presión, levantaron parte de la piel y quedó parte del material atrapado dentro del oído", informó el doctor.

Agregó: "El oído nunca hay que manipularlo si no se tiene la experiencia. Al intentar manipularlo y al intentar sacar el material sin los instrumentos adecuados, lesionaron de una manera importante la piel del conducto. Sí, está muy lastimada la piel del conducto, esto crea una inflamación a nivel del conducto y está en carne viva. Nunca manipulen un oído si no tienen los instrumentos adecuados".

El incidente ocurrió a finales de junio, en medio de los preparativos que adelanta el grupo RBD para la gira Soy Rebelde World Tour que contará con Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

El grupo regresará a los escenarios luego de 15 años de ausencia, tiempo en el que cada uno se dedicó a sus proyectos profesionales en solitario.

La esperada gira comienza el próximo 25 de agosto en el Paso, Texas. RBD se presentará en varias ciudades de Estados Unidos, Brasil y su natal México.

En Colombia la agrupación confirmó cuatro fechas en Medellín, el 3, 4, 5 y 6 de noviembre.