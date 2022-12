Anda circulando una carta que supuestamente Luis Fonsi le escribió a su ex Adamari López

“He aguantado y he callado”, dice la misiva, al parecer redactada en 2013. En la misma se cuestionan “cosas que no sucedieron” antes y después de su relación.

En la carta, publicada en diversos medios de comunicación, Fonsi presuntamente afirma que contrajo matrimonio con López un año después de que ella venciera el cáncer.

“’Yo no te deseo como mujer’… Esas palabras JAMÁS salieron de mi boca. (…) ¿Cómo es posible que un hombre le diga a su pareja, a la mujer que ama, que no la desea, y meses después se casa con ella? ¿Acaso soy yo el único que se da cuenta que esto no tiene sentido?”, señala el texto.

La carta, según parece, fue una respuesta al libro que publicó su ex en el año 2013, ‘Viviendo’, en el que dejó mal parado al cantante del éxito ‘Despacito’.