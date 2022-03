Andrea Serna y Gabriela Tafur confiesan cómo es su preparación para el Desafío The Box

En el Desafío The Box, noche a noche, Andrea Serna es la portadora de grandes e importantes noticias y Gabriela Tafur es la cara amable en medio de las más difíciles pruebas a las que se enfrentan los participantes.

Para ellas no es fácil, pues también tuvieron que prepararse físicamente para hacer parte de esta edición del Desafío The Box.

“Afortunadamente yo ya venía con ese ejercicio permanente de entrenar, porque me hace feliz y me gusta y complementa mi estilo de vida. Todos los días me levanto con ganas de entrenar, (sin embargo) fue fortalecer”, dice Gabriela Tafur.

Por su parte, Andrea Serna confiesa que, aunque siempre le "ha encantado el ejercicio, el deporte”, desde que hace parte de Desafío The Box lo hace con otras finalidades, comprendiendo un poco más cómo debe alimentarse "para complementar el ejercicio”.

Dos mujeres que retan todos los días sus fortalezas para demostrar su profesionalismo en este mundo de superhumanos.