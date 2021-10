Andrés Parra celebra su galardón en los Premios Platino por ‘El robo del siglo’

Además de la cinta ‘El olvido que seremos’ de Caracol Televisión que se llevó cinco premios Platino, incluido el galardón a mejor película iberoamericana, Colombia también se vio bien representada con la miniserie ‘El robo del siglo’, por la cual los actores Andrés Parra y Christian Tappan conquistaron las categorías a mejor actor protagónico y mejor actor de reparto en una miniserie.

“Yo estoy realmente muy emocionado. Para mí esto es de una importancia que creo que poca gente lo entiende, pero sí, este es un regalo de la vida muy bonito. Creo que ‘El robo del siglo’ es la consolidación de Colombia en unos estándares internacionales de producción muy importantes y creo que ya se llegó a un nivel de madurez del cual tenemos que sentirnos muy orgullosos porque ya podemos celebrar que estamos a la altura de países que siempre fueron referente para nosotros como México, Argentina, España”, destacó el actor Andrés Parra.

Por otro lado, el premio Platino de Honor fue para el actor, director y productor Diego Luna.

“¿Sabes quién me ha acompañado? Este universo de creatividad y de personas que conozco hace tantos años y hoy me doy cuenta y digo, cabrón, toda esta gente me ha acompañado, en el buen sentido de caminar juntos. Me siento afortunado de ser parte de esta comunidad, es todo lo que puedo decir”, comentó el actor mexicano.