Andy Rivera habla del difícil momento que vive Lina Tejeiro por los biopolímeros

Andy Rivera habló sobre el difícil momento por el daño de los biopolímeros a Lina Tejeiro, su exnovia, por lo que ella tuvo que someterse a una cirugía el pasado viernes para retirarse los restos de esa sustancia que había en sus glúteos.

“Yo pienso que es una mujer muy valiente, espero que esa valentía de contarle esto al mundo no sea en vano y chicas, por favor, sean muy conscientes de estos procedimientos, dónde se los hacen”, expresó Andy, en medio de una ronda de preguntas en Instagram.

Sin embargo, el cantante pereirano desconcertó a sus fans pidiéndoles el favor de que no vuelvan a preguntarle sobre Lina. Esto, ya que en los últimos meses quedó en evidencia lo que había ocurrido en su relación y que ya no había posibilidades de una reconciliación.

“Tomé fuerza para pedirles este favor de todo corazón. Cada que yo abro esta casillita de las preguntas y hago esta actividad, siempre es lo mismo. Si pueden hacerme este favor que les quiero pedir voy a estar eternamente agradecido, se los juro”, manifestó.

“No sé si ustedes algunas veces han sentido la necesidad de lidiar con cosas ustedes mismos, situaciones que uno no quiere que todo el mundo esté opinando. Esto me roba mucho la tranquilidad, siento que paso la puerta de la casa, quiero entrar a trabajar en mi teléfono y mis redes y se me hace difícil. Yo quisiera, por favor familia, si me pueden dar ese ‘break’ de tener mi espacio y mi intimidad”, expresó.

Andy Rivera Rivera y Lina Tejeiro sostuvieron por cerca de cuatro años una relación sentimental que terminó en 2018.

En 2019, la actriz tuvo un noviazgo con el empresario Norman Capuozzo por un par de meses.

Tras terminar esa relación, a comienzos de este año empezaron a sonar rumores de una posible reconciliación entre Andy y Lina, incluso viajaron juntos a Cancún, México.

Pero en abril, ella por medio de sus redes sociales abrió su corazón y contó detalles de la relación y todo lo que había pasado con el cantante, dando a entender que él no había querido retomar el noviazgo.

Lina Tejeiro se recupera

La actriz a través de Instagram agradeció a sus seguidores y a todos sus colegas, quienes se han preocupado por su salud y expresado los mejores deseos para su recuperación.

“En mil pedazos, llena de cicatrices, pero con la sonrisa bien definida”, escribió.